Una soltera de 'First Dates' se revuelve contra su cita cuando descubre su verdadera ideología y se planta: "No quiero"

Isabel acudió a 'First Dates' este martes con la idea de encontrar su media naranja, pero nada más conocer a Pere, tuvo claro que se trataba de una misión fallida. La soltera de 66 años y el de Barcelona no tuvieron química desde el principio de la noche, pero unos comentarios del soltero sobre sus ideales independentistas terminó por dinamitar la cena con una contundente y previsible decisión final.

Nada más llegar al restaurante de Cuatro y encontrarse con Carlos Sobera, la pensionista dejó claros sus principales requisitos en el complicado terreno del amor. "A los hombres les molesta cómo soy yo. Yo no me adapto a nadie, soy yo y ya está", explicó la de Girona, que se encontró más tarde con un su cita de la noche, un paisano con el que no experimentó la menor química.

"No me ha gustado físicamente. No me ha entrado. Y está gordo", señaló la soltera de 'First Dates' nada más conocer a Pere, un soltero de 64 años de Barcelona. "Es más joven que yo, pero parece mi padre. No me pega", insistió la catalana mientras Pere, por su parte, se quejaba ante las cámaras de que le hubiese gustado una pretendienta "menos delgada" para su paso por el programa.

Isabel y Pere en 'First Dates'

Y la de Girona no tardó en sincerarse sobre sus expectativas con su acompañante de la noche. "Yo una relación para convivir no quiero, no me veo", confesó la pensionista. "Yo no quiero. No busco compromiso, me ha gustado tener relaciones con mujeres casadas porque ellas tienen su historia y yo la mía. Igual es cobardía por mi parte", confesó también el soltero, que pese a compartir puntos de vista similares a los de su cita, no logró convencerla.

"No hace nada, se pone con el móvil y yo no puedo estar con un hombre así", espetó la soltera de 'First Dates', horrorizada ante las cámaras después de que su cita confesase no hacer deporte y pasar el día entre Instagram y Youtube. Pero el momento de mayor tensión de la cena llegó cuando Pere confesó su tendencia ideológica. "Soy catalán independentista y del Barça", declaró el de Barcelona orgulloso, dejando a su cita sin palabras.

"Soy catalán y a mucha honra"

"Los catalanes no me gustan mucho y menos independentistas. No quiero un catalán independentista radical porque siempre hablan de lo mismo", sentenció Isabel, que sin lugar a dudas había decidido ya cuál sería su futuro con el soltero. "Yo he hecho tríos, soy muy liberal y activa", llegó a desvelar la pensionista sobre su vida sexual.

Y el buen rollo llegó a su fin cuando la soltera hizo un comentario que molestó especialmente a su cita de 'First Dates'. "No pareces catalán", recalcó Isabel. "Yo soy catalán y a mucha honra", comentó visiblemente molesto el de Barcelona, que también tuvo clara su firme negativa al final de la noche. "No tendría una segunda cita porque eres todo lo contrario a mí, independentista, del Barça, no haces ejercicio y no te gusta bailar", sentenció finalmente Isabel, mientras Pere se negó a seguir conociéndola por ser "demasiado delgada".