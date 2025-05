Una soltera de 'First Dates' decide plantarse en el programa ante el machismo de su cita: "Me molesta, fuera de lugar"

Carmen acudió a 'First Dates' este jueves en busca de su media naranja, y aunque su cita, Ángelo, sintió el flechazo desde el primer momento, la respuesta en la respuesta fue muy distinta. Un rechazo que aumentó cuando el italiano propinó a la de Zaragoza unos desafortunados comentarios sobre su vestimenta que terminó dinamitando la cita por los aires.

Cuando la soltera de este jueves entró en el restaurante de Cuatro, no tardó en dejar claras sus prioridades en el amor. "Que me cuide, que me sepa tratar, que me sepa llevar y que me quiera", aseguró la de Zaragoza como sus principales requisitos en un hombre. A su vez, advirtió ante las cámaras que es una mujer de mucho carácter y muy exigente a la hora de escoger a sus parejas.

"Intento controlar mi carácter porque lo tengo fuerte, pero estoy bien", explicó la soltera de 'First Dates' antes de encontrarse con Angelo, un chef italiano que llegó directo desde Girona para robar el corazón de Carmen. "Cuando me enamoro, suele ser algo tonto, pierdo el sentido de la realidad", aseguró el soltero de 48 años, que no causó la mejor impresión en su cita.

Angelo y Carmen en 'First Dates'

La soltera de 50 años no dudó en confesar su decepción ante las cámaras del programa. "Me gusta mucho el hombre italiano, pero Angelo no. No es mi estilo para nada", sentenció la de Zaragoza, mientras que Angelo destapaba por otro lado la única pega de su pretendienta. "Es una mujer muy guapa, tiene unos ojos muy bonitos, pero que vengan con pantalón de piel y plumas a la cita lo veo muy atrevido. Yo soy más clásico", lamentó el italiano.

"Con una falda me hubieras gustado más. Lo primero en lo que me fijé fueron tus curvas. Mentir no es mi virtud", explicó el soltero de 'First Dates' nada más sentarse a la mesa con su cita, tensando aún más el ambiente con sus comentarios sexistas. "Eso me molesta. Se refería solo a unas curvas y eso me parece algo fuera de lugar. Podía haber quedado como un señor y ha quedado como poco señor", espetó Carmen, visiblemente enfadada.

"No me gusta su manera de ser, no es mi prototipo"

Y poco antes de tomar asiento, Angelo había jugado a adivinar la edad de su cita, sugiriendo una edad menor a los 50 años de la soltera. Un gesto que más tarde confesó haber hecho tan solo con la intención de quedar bien. "Dice lo que piensa, pero a veces hay que ser un poco más comedido. Me parece una falta de educación", lamentó la maña ante las cámaras del programa, incapaz de continuar con la cena.

Cuando llegó el momento de la verdad, la protagonista de este jueves en 'First Dates' no quiso suavizar su contundente negativa. "No me ha gustado ni físicamente, ni cómo viste, ni me gusta su manera de ser, ni como entra a matar. No es mi prototipo", sentenció Carmen con crudeza mientras Angelo se preparaba para rechazarla de vuelta. "El amor es una cosa que se nota enseguida, cosa que hoy no he notado", esgrimió el chef.

Finalmente ambos cerraron la puerta a la posibilidad de una segunda cita tras una desastrosa cena llena de situaciones desafortunadas. "Ha habido dos cosas que me has dicho que no me gustan. Una ha sido la minifalda y la otra mis curvas. Podría haber sido más fácil si no hubieras contestado según qué cosas", advirtió Carmen para dejar claro el verdadero motivo de su negativa más allá de la falta de química, poniendo el foco en sus inapropiados comentarios.