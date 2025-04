El camarero de 'First Dates' vive su momento más tenso por el acoso de una participante del programa

Yinaris acudió a 'First Dates' dispuesta a encontrar a su media naranja, y tal era su interés que no le hizo falta ni conocer al candidato que Carlos Sobera le tenía preparado. Durante los momentos previos a su cita con Yoan, la colombiana se quedó prendada de Matías Roure, el camarero del programa. Y en su decisión final, no dudó en apostarlo todo por conocer más a fondo al rostro habitual del espacio de Cuatro.

La joven modelo llegó al restaurante con las ideas más que claras, buscaba a "un chico malo" que encaje con cómo se describe a ella misma, una chica "explosiva y ardiente" que "daña matrimonios" cuando sale a la calle. Pero nada más llegar a la barra junto al presentador, donde debía esperar a la llegada de su cita, la colombiana se lanzó a la piscina con una inesperada confesión.

"Lo quiero a él, me gustan sus ojos lindos, me encanta su pelo, es alto, elegante y sexy", explicó nada más llegar, señalando de lleno a Matías Roure, camarero de 'First Dates'. "Estaba nervioso, yo le pongo nervioso. Tenemos cosas que hablar", añadió la soltera sin quitar el ojo del miembro del programa, que no tardó en declinar su propuesta con amabilidad.

Yinaris y Matías Roure en 'First Dates'

"A mí también me gustan mis ojos", subrayó el encargado de la barra en un intento de desviar la atención. Pero finalmente, se vio obligado a parar los pies a Yinaris. "Esto es una relación de barman a clienta, nada más", le frenó los pies Matías Roure mientras la colombiana insistía. "Creo que no, me miente", sentenció la soltera. "¿Os dejo aquí tranquilamente y vuelvo en un rato?", añadió el presentador con sorna.

Pero la soltera de 'First Dates' estaba dispuesta a conseguir su objetivo, y dejó claras sus intenciones ante las cámaras del programa nada más conocer a Yoan, su cita de la noche. "Estando él, luego se pueden unir los que quieran más. Yo solamente quiero a Matías, le voy a decir a este que no", aseveró la modelo. "Ya hablaremos tú y yo", le advirtió Yinaris al camarero mientras se alejaba a su mesa para iniciar la velada.

"Es un bebé, no me gustaron los besitos"

"Si con vestido se ve genial, ya me la imagino con ropa interior, se me cae la baba", aseguró ante las cámaras Yoan, fascinado con la colombiana de 24 años, sin saber que él había surtido el efecto completamente opuesto en su cita. "De malo no tiene nada, si parece un bebé. Parece un angelito", aseguró Yinaris sobre el joven de 28 años, que parecía encantado con cómo estaba avanzando la noche.

Pero después de la cena, la cosa se acabó torciendo pese a que finalmente surgió la chispa entre ambos. "Todo bien, hasta el reservado. Es un bebé. No me gustaron los besitos. Sus besitos son como de noviecitos, piquitos y a mí no me hizo nada", espetó la soltera de 'First Dates', sin poder olvidar a su amor verdadero, que continuaba en la barra del restaurante.

"Matías es que estás en mi cabeza y no me puedo imaginar con otros hombres", aseveró la colombiana, que antes de comunicar la decisión final quedó horrorizada con uno de los gestos de Yoan, que decidió no invitarla a la cena. "Quedó confirmado que no es caballeroso, todo se ve", señaló la colombiana. "Me gustaría tener una segunda cita contigo. Me pareces interesante y sería bueno saber hasta dónde podemos llegar y conocer más de ti", aseguró el joven al final de la velada.

Pero Yinaris tenía clara su decisión desde el principio. "No tendría una segunda cita porque necesito un hombre más picante y ardiente. Me ha faltado que sea más malo, es muy tierno. Es un angelito y quiero un malote. No te enojes", confesó la soltera de 'First Dates', abandonando el programa sin su media naranja y dejando su historia de amor con el barman del restaurante de Cuatro sin resolver.