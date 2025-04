"Hasta luego": Carlos Sobera interrumpe 'First Dates' y tiene que expulsar a dos solteros tras lo ocurrido en su cita

No es fácil que Carlos Sobera pierda los nervios. De hecho, pocas veces le hemos visto enfadarse con los concursantes de los realities que ha presentado o con los comensales de 'First Dates'. Pero, en la entrega de este miércoles 23 de abril, se ha visto obligado a ponerse serio con dos de los solteros del programa de citas de Cuatro.

Los protagonistas han sido Ángel y Xiomara. Ella, una modelo natural de República Dominicana, ha intentado ser educada, pero ha terminado estallando ante el lenguaje "superagresivo" de su cita. La mujer, de 35 años, ha entrado en el restaurante de 'First Dates' desfilando como la modelo que es, y se ha definido como una mujer valiente, extrovertida y sin miedo. Es relaciones públicas y organizadora de eventos.

Según le ha contado Xiomara a Carlos Sobera, le gustaría que su cita fuera una persona honesta, simpática, "un hombre que me cuide, que sea sincero y educado. ¿Es mucho pedir?". Algo que no cumplía para nada Ángel, un entrenador personal de Barcelona, de 36 años, que ha tenido solo dos relaciones serias, pero innumerables rollitos. El soltero, que ha llegado al programa casi sin dormir, ha asegurado que, para él, el amor es un 99,9% de mentira: "Hemos venido aquí a procrear", ha espetado.

Al ver a su cita, Ángel ha reconocido que le gustaba su cuerpo, pero su cara no le atraía nada. Por su parte, a ella le ha pasado algo similar, no le ha gustado físicamente, pero ha decidido darle una oportunidad para conocerle un poco más. Pero ha sido mucho peor, y es que no le ha gustado la forma de expresarse de Ángel: "Estaba súper incómoda. Quería que la cita se acabara en ese momento".

Las preguntas fuera de lugar de Ángel a Xiomara

Él ha querido saber si los ojos de Xiomara eran naturales: "Tienes los ojos muy claros. ¿Son tuyos?". A lo que ella contestó que "son lentillas". "¿Y por qué te lo pones?", insistía el catalán. "Por variar un poco", explicaba la modelo dominicana. Acto seguido, Carlos Sobera les condujo a su mesa, donde la cosa fue todavía a peor. Él quiso hacer una pequeña broma para intentar romper el hielo. "Me voy a dormir aquí", espetó. Algo que no le hizo demasiada gracia al presentador: "Ni se te ocurra, venimos Matías y yo y te sacudimos. Vamos hombre… dormirse con una mujer así".

Tras hablar de sus relaciones pasadas, Ángel volvió a meter la pata al preguntar a su cita por sus pechos: "¿No son naturales no?". Esto dejaba descolocada a Xiomara, que reconocía ante las cámaras de 'First Dates': "En la vida me había encontrado con una persona que de entrada fuera tan maleducada". Pero si pensaba que la cosa no podía ir a peor, lo fue. Y es que, haciendo nuevamente alarde de su sinceridad, él la soltó: "Una decepción total la cita".

Como cabía esperar, ella se mosqueó muchísimo ante estas palabras: "La verdad es que es un poco ridícula la cita. Se trata de hablar de amor, pero has venido con una actitud irrespetuosa. Me parece muy agresiva la forma en la que te has expresado porque creo que no eres Brad Pitt. Encima tienes defectos. ¿Eso que tienes en la frente qué es?".

Carlos Sobera, obligado a poner fin a la cita

"Tú eres maleducada. Te faltan valores. Yo no miro a nadie por encima del hombro. Vas como una diva", le contestó él. Consciente de que la tensión iba en aumento, Carlos Sobera se acercó a la mesa para intentar calmar los ánimos. Pero ellos seguían en sus trece. "Me ha faltado el respeto sobre mi acné", comentó Ángel. "No ha habido ni química ni respeto", añadía Xiomara.

Al ver que no había forma de poner paz entre ambos, Carlos Sobera decidió tomar una drástica decisión y poner fin a la cita, pidiendo que abandonaran el restaurante para evitar que la cosa fuera a más: "No ha habido empatía entre vosotros dos. Es una relación imposible y lo estáis pasando fatal. Pero no tiene por qué ser un suplicio". Finalmente, ambos se marcharon del restaurante. "Me ha molestado todo de él, es una persona absolutamente insoportable", sentenciaba ella ante las cámaras del programa.