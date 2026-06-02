Las 7 apuestas de RTVE para este verano: de los estrenos de 'El Grand Prix' y Manu Sánchez a un regreso contra todo pronóstico

Después de que Telecinco lleve semanas anunciando las que serán sus grandes bazas para estos meses de verano, ahora ha sido TVE la que ha avanzado algunas de sus grandes ofertas para los próximos meses. Lo ha hecho en la promo en la que celebra el buen momento que atraviesa la cadena pública tras cerrar el mes de mayo con su mejor dato en 14 años con La 1 y el mejor en 17 años en La 2.

Así, tras cerrar mayo con un 11,2%, La 1 vivirá un verano marcado por uno de los eventos deportivos más esperados, el Mundial de Fútbol, que arrancará el 11 de junio y del que la cadena pública emitirá el partido más importante de cada jornada hasta el 19 de julio.

Pero más allá del Mundial y de otros eventos deportivos como el Tour de Francia o la Vuelta a España, La 1 también lanzará a lo largo de este verano algunas de sus grandes bazas de entretenimiento y contará también con un evento cinematográfico sobre una de las sagas de Disney más queridas por el público.

🌼 EN MAYO, MAYORES ÉXITOS 🌼



El Grupo RTVE anota en mayo de 2026 un 17,3%, su dato más alto este mes desde 2012.



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'Maestros de la costura Celebrity', la inesperada oferta del verano

El primer gran estreno llegará a la vez que el Mundial con el lanzamiento de 'El perro andaluz', el nuevo programa de humor y entretenimiento presentado por Manu Sánchez, que verá la luz el próximo jueves 11 de junio justo después del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Pero si hay una baza con la que contará La 1 este verano y que no era para nada esperada es 'Maestros de la costura Celebrity'. Tras arrancar su promoción en abril, finalmente la cadena pública ha decidido apostar por la segunda temporada del talent en su versión con famosos para los meses estivales. Un programa que llega renovado con Raquel Sánchez Silva como presentadora junto al jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y el nuevo fichaje, Luis de Javier en relevo de Palomo Spain.

El casting de la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' está formado por el estilista Josie, los actores Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes y Jazz Vilá, el piragüista olímpico Pau Echániz, las cantantes Blanca Paloma y Beatriz Luengo, el líder de las Nancys Rubias y colaborador Mario Vaquerizo, la modelo Jaydy Michel y los gemelos Edu y Jorge Román.

Un clásico del verano y que regresará a la cadena por cuarto verano consecutivo es 'El Grand Prix', que también vuelve con novedades en su equipo con la incorporación de Gorka Rodríguez como copresentador junto a Ramón García y LalaChus.

Los 12 pueblos escogidos para participar en la nueva edición de 'El Grand Prix' son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco). Este año se ha ampliado la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España.

También volverá por segundo verano consecutivo 'Dog House'. Tras ser el programa revelación del año pasado, el programa que presenta Chenoa y que aboga por la adopción de perros regresará muy pronto a La 1.

Otro estreno que verá la luz a lo largo del verano será 'Ordena tu vida', la adaptación española del formato internacional 'Sort Your Life Out' de BBC One y que cuenta con Inés Hernand como presentadora. En cada episodio, el programa ayudará a una familia a transformar completamente su hogar: desprenderse de los objetos acumulados, reorganizar cada rincón, convertir espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés, trasladando todas sus pertenencias a un trastero y decidiendo qué conservar y qué dejar ir.

La 1 celebrará el día de 'Toy Story' el 13 de junio

Por último, La 1 también contará este mes de junio con un evento cinematográfico dedicado a la saga de 'Toy Story'. Así, con motivo del lanzamiento de la quinta película en los cines el próximo 19 de junio, la cadena pública pretende emitir las cuatro películas anteriores en un maratón el sábado 13 de junio según se adelantó en 'Sukha'.