TVE recompensa a Inés Hernand con este nuevo formato internacional tras el fiasco de 'La familia de la tele'

Han pasado más de cuatro meses desde que TVE canceló 'La familia de la tele' tras apenas un mes de emisión. Desde entonces, algunos de sus rostros han seguido ligados a la cadena pública incluso ascendiendo como Javier de Hoyos al ser seleccionado como copresentador de 'D Corazón' o Carlota Corredera que ha vuelto como colaboradora de 'Directo al grano'. También dos de sus presentadores, Aitor Albizua e Inés Hernand se mantienen activos.

Si Aitor Albizua sigue triunfando cada noche en La 2 con 'Cifras y letras', Inés Hernand no para de acumular nuevos proyectos en RTVE. A la espera de lanzar un nuevo programa en RTVE Play junto a Ángela Fernández, ahora la joven ha sido seleccionada para liderar una de las nuevas apuestas de prime time de La 1.

Así, TVE ha decidido que sea Inés Hernand la encargada de presentar 'Ordena tu vida', la adaptación española del formato internacional 'Sort Your Life Out' de BBC One y que ya ha abierto su casting para seleccionar a los participantes del programa.

Con 'Ordena tu vida', Inés Hernand sigue su vínculo con RTVE después de haber sido presentadora del Benidorm Fest en diferentes ediciones, se copresentadora de 'No sé de que me hablas' con Mercedes Milá o 'Pasa sin llamar' en La 2. Además, la madrileña ha conducido varios programas en Playz o RTVE Play como 'Gen Playz', 'Feat' o 'Las abogadas. La verdadera historia'.

EXCLUSIVA | Inés Hernand (@InesRisotas) tendrá su propio programa en @rtve. | La comunicadora, tras copresentar diversos formatos en la cadena pública, se pondrá al frente del éxito internacional #Ordenatuvida. Un programa que transformará hogares de todo tipo de familias. 😱💣 pic.twitter.com/7JuQOU9hzl — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) October 10, 2025

Así es 'Ordena tu vida', lo nuevo de Inés Hernand

Imagen oficial de 'Sort your life out' / Fuente: BBC One

Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, ‘Ordena tu vida’ es la adaptación española de ‘Sort Your Life Out’, formato de All3Media International, creado por Optomen que ya cuenta con 6 temporadas emitidas en BBC One y ha sido adaptado con éxito en una decena de países.

En cada episodio, el programa ayudará a una familia a transformar completamente su hogar: desprenderse de los objetos acumulados, reorganizar cada rincón, convertir espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés, trasladando todas sus pertenencias a un trastero y decidiendo qué conservar y qué dejar ir.

Con soluciones creativas de almacenamiento, limpieza profunda y pequeños toques de renovación, el programa mostrará el poder de la organización para mejorar la vida diaria de las familias. ‘Ordena tu vida’ combinará emoción, transformación y consejos prácticos. No se trata solo de limpiar o reorganizar, sino de reinventar la vida de los participantes, ayudándoles a desprenderse de objetos acumulados, redescubrir recuerdos y crear un hogar renovado y funcional.