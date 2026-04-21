Pablo Fernández se planta ante Nacho Abad y denuncia la "manipulación torticera" de un vídeo editado en Cuatro

Nacho Abad ha protagonizado este martes un acalorado desencuentro con Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos, que ha terminado denunciando manipulación de 'En boca de todos' tras la edición "sesgada" de un vídeo con sus declaraciones. El invitado habitual del espacio de Cuatro ha clamado contra las mentiras a las que el periodista da voz, señalándolo por la desinformación que ha compartido en el programa sobre la regularización de inmigrantes.

"Voy por partes si me dejas hablar, porque ya me has silenciado antes y eso... Dice un poco de ti, que me silencies", comenzaba señalando el político visiblemente alterado tras la emisión de unas declaraciones "editadas" en el espacio de Cuatro. "Vete por las ramas venga", le recriminaba con sorna el presentador, dejando entrever que no tenía el mínimo interés por escuchar su queja.

Pablo Fernández no se corta al denunciar las mentiras de Nacho Abad en 'En boca de todos'

Ha sido entonces cuando Pablo Fernández ha denunciado ante la audiencia lo hecho por 'En boca de todos'. "En el vídeo que habéis puesto, lo habéis editado y cuando tú me haces una pregunta en el vídeo habéis quitado mi respuesta", le reprochaba a Nacho Abad, que no ha tardado en echar por tierra la versión de su invitado. "¡Qué te voy a quitar la respuesta! ¡Venga! Facha, bulero, manipulador... Que soy calvo, ¿Qué más soy?", reaccionaba de inmediato el presentador a gritos.

Poniendo en su sitio a las manipulaciones, bulos, y titulares torticeros de medios de comunicación como El Español. 👇🏻 pic.twitter.com/PsNhPNTx81 — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 21, 2026

"En el vídeo me hacéis una pregunta y habéis omitido la respuesta. Habéis editado el vídeo de forma sesgada, me reafirmo", ha insistido el secretario de organización y portavoz de Podemos. A su vez, no ha dudado en recriminar al rostro de Mediaset la falta de contraste en la información que han compartido en el programa sobre la supuesta circular que Marlaska ha emitido pidiendo a las cárceles "agilizar" el proceso de regularización para los presos migrantes.

"El titular de ayer de El Español es 'manipulador y torticero'. El titular de ayer de El Español al que tú le diste verosimilitud dice literalmente 'El Gobierno insta a las cárceles a facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de presos extranjeros", ha sentenciado entonces el invitado mientras Nacho Abad se revolvía. "¿Y eso es mentira?", ha señalado gritando.

"Es que no es así, no se facilita nada. Esa orden lo único que dice es que se informe a la gente del Real Decreto", insistía Pablo Fernández, aclarando el contexto del escrito. "No mientas", le ha pedido el presentador. "No, el que mientes eres tú", denunciaba de nuevo el político sin amedrentarse ante el tono del periodista.

"Una cosa es facilitar la documentación y otra cosa es facilitar la regularización. Un gran periodista como tú, y los grandes periodistas de El Español a los que tú das voz deberíais saber que las cárceles no tramitan nada", ha aclarado entonces Fernández arremetiendo de nuevo contra la calidad periodística del magacín de Cuatro y el trabajo de Nacho Abad.

"Por tanto, tanto tú como El Español estáis manipulando de una forma totalmente torticera esa instrucción. Y te lo vuelvo a decir, no se va a regularizar a ninguna persona migrante que tenga antecedentes penales. Eso es así", terminaba sentenciando el portavoz de Podemos sin admitir la vuelta de rosca que el comunicador se esforzaba en imponer sobre el asunto.