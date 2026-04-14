Sor Lucía Caram pierde los papeles con Pablo Fernández, de Podemos, ante la pasividad de Nacho Abad: "¿Por qué no te vas a la mierda?"

Este martes se ha vivido un duro enfrentamiento entre Sor Lucía Caram y Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos, en pleno directo en 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad a raíz de la crítica de la monja a Podemos y a Irene Montero.

De primeras, Nacho Abad recogía todas las críticas que ha lanzado recientemente Sor Lucía Caram a Podemos cuestionando el cambio que ha dado el partido morado desde sus orígenes. "Nos tienen hasta las narices" o "Irene Montero es un fracaso, me cansa escucharla" son algunas de las críticas que ha lanzado la monja.

Tras ello, Nacho Abad conectaba con Pablo Fernández y aprovechaba para ironizar con que "pareces cayetano con ese jersey rosa". "Los españoles están todos cansados del discurso que están teniendo repetitivo, se ha vuelto aburrido por la incoherencia que tienen y lo de Pablo Iglesias me pareció un insulto a los cubanos", seguía exponiendo Sor Lucía Caram. "A mí no me podrán acusar como suelen hacer ellos de facha cuando estoy en la primera línea luchando con las víctimas, con venezolanos, cubanos, palestinos y gente procedente de Gaza", añadía la monja.

#POLÉMICA | Sor Lucía Caram critica duramente a Podemos: "Lo de Pablo Iglesias en Cuba me parece un insulto a los cubanos".



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Tenso enfrentamiento entre Sor Lucía Caram y Pablo Fernández en 'En boca de todos'

Pablo Fernández y Sor Lucía Caram en 'En boca de todos'

Después de escucharla, Nacho Abad le preguntaba a Pablo Fernández si él creía que Sor Lucía era una "monja facha". "No, para mí Sor Lucía es alguien que ha dicho que ha votado a Milei que es un ultraliberal, que es un psicópata, que es alguien que ha llamado imbécil al papa Francisco, que es alguien que dice que los pobres tienen que vender sus órganos y que ha recortado derechos a los más débiles...", sostenía el secretario de organización de Podemos. "Así que el criterio político de Sor Lucía Caram creo que no es el mejor", apostillaba.

A lo que Sor Lucía Caram respondía que entre Podemos y la izquierda de Argentina "se diferencian muy poco" y que si ella votó a Milei es porque "había que sacar a patadas a los corruptos que ellos defienden" en alusión a la alianza de Podemos y Pablo Iglesias con Cristina Fernández de Kirchner. "Son igual, no se diferencian en nada, los veo y los escucho me salen salpullidos, son igual que todos los del Kirchnerismo que es utilizar a los pobres en su beneficio propio", sentenciaba.

"¿Habéis llamado a la extrema derecha, Pablo? ¿Vosotros sois los culpables de que la extrema derecha resurja?", le preguntaba entonces Nacho Abad a Pablo Fernández después de que la monja señalara a Podemos por ello. "Yo, con todo el respeto a Sor Lucía, Sor Lucía es a la coherencia a lo que Netanyahu al pacifismo o lo que Jacob Elordi a la fealdad", contestaba Pablo Fernández.

Sor Lucía Caram cuestiona la coherencia de Podemos y Pablo Fernández le recuerda que para incoherencia decir que defiendes a la infancia formando parte de la institución con más casos de pederastia. ¿La reacción de la monja? Perder los papeles mandándolo a la mierda: pic.twitter.com/smL92CXPUL — IamRGR (@IamRGR1) April 14, 2026

Pero el momento más tenso llegaba cuando Pablo Fernández cuestionaba a Sor Lucía Caram por pertenecer a la Iglesia Católica con todo el arsenal de denuncias por abusos sexuales a menores que tiene detrás. "Si Sor Lucía dice que es una persona a la que le preocupan los menores, los niños, que se lo he escuchado muchas veces, no sé qué hace todavía perteneciendo a la institución más pederasta de la historia, que es la Iglesia Católica", soltaba el de Podemos.

"¿Por qué no te vas a la mierda, por Dios? No tienes ni puñetera idea. Volvéis siempre con el disco rayado igual", le replicaba Sor Lucía Caram sin que Nacho Abad interviniera. "La jerarquía religiosa lleva decenas de años encubriendo a los pederastas, miles de casos, en España, en Argentina, en Chile, en Alemania", insistía Pablo Fernández.

"Y voy a pertenecer, voy a pertenecer porque he dicho tolerancia cero", se defendía Sor Lucía Caram. "Con lo cual, su coherencia, Sor Lucía, como comprenderá, usted es lo que Ayuso al cuidado de los mayores", sentenciaba Pablo Fernández en un rifirrafe que seguía produciéndose sin que Nacho Abad interviniera dejando que los dos se enfrentaran durante unos minutos. Al retomar, el presentador no dudaba en pedirle a la monja mesura. "Sor Lucía le ha mandado una vez a la mierda, propósito de enmienda", le pedía el presentador.