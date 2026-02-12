Nacho Abad suelta un inesperado dardo a RTVE por la escaleta de su programa en Mediaset y le sale mal

'En boca de todos' puso el foco este miércoles en el nuevo plan de Gabriel Rufián para liderar una izquierda española unida frente al auge de la extrema derecha, así como los efectos de la regularización extraordinaria de inmigrantes iniciada por el Gobierno. Para ello, Nacho Abad conectó en directo con Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos y su cruce de opiniones sobre la corrupción terminó con un inesperado dardo del presentador a TVE.

"Te voy a hacer la confesión. Igual que te prometí a ti que votaba a Podemos si apoyabais una moción de censura, soy capaz de empadronarme en Cataluña y votar a Rufián si coge sus 7 diputados de Esquerra y apoya una moción de censura contra Pedro Sánchez", comenzaba confesando el rostro de Cuatro a su invitado, que no daba crédito ante el cambio de tendencia política del presentador.

Nacho Abad para los pies a Pablo Fernández en 'En boca de todos' cuando trata de denunciar la corrupción del PP

En clave de humor, Pablo Fernández no dudó en lanzarle una advertencia tras sus palabras. "A la gente que comenta el programa en redes no sé si le va a gustar esta iniciativa que acabas de proponer. Yo auguro que te van a caer muchos palos si estás dispuesto a votar a una persona de izquierdas y además independentista, pero hay que ser valiente en la vida", bromeaba el portavoz de Podemos mientras Nacho Abad se sinceraba sobre su principal objetivo.

Le digo a Nacho Abad que desde que Feijóo es líder del PP, siguen habiendo casos de corrupción y que si me invita mañana se los expongo todos.

Me responde: “Si me quieres hacer la escaleta, nos convertimos en TVE”

Le replico: Yo no soy Telemadrid, no vengo a hacerte la escaleta. pic.twitter.com/IBIf7NEDVg — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) February 12, 2026

"Hay cosas superiores, yo soy capaz de sacrificarme y votar, a parte de que me parece un tío inteligente", insistía el periodista, dejando claro que apoyaría a cualquier formación que garantizase una moción de censura contra el presidente del Gobierno. "Escucha, soy de centro y creo que hay un bien superior en la vida. Yo creo que Pedro Sánchez está quemado, tú mismo has dicho que en tu opinión podríamos ir a generales sin ningún problema, lo dices tú y lo dice la derecha. ¿A qué estamos esperando?", señaló.

Más tarde, el debate se redirigió a comentar la regularización extraordinaria de inmigrantes en España impulsada por el Gobierno, que Nacho Abad no tardó en volver a condenar. "Es una medida de justicia social y evidentemente de izquierdas", le reprochaba Fernández mientras el comunicador insistía en los aspectos negativos de esta medida, reiterándose en la necesidad de poner fin al mandato de Sánchez.

"Insisto, tienes una lógica que no entiendo. Apoyamos a un Gobierno en el que hay corrupción, que insisto en que critico y condeno la corrupción del PSOE pero tu solución para luchar contra la corrupción es que hagamos una moción de censura con el partido más corrupto de Europa que es el Partido Popular", le señalaba entonces su invitado, sobrepasado por el mantra del conductor de 'En boca de todos'.

Ha sido entonces cuando Nacho Abad ha frenado al secretario de organización de Podemos. "No, no, no. ¿Actualmente tú puedes demostrar que Feijóo es corrupto?", apuntaba Nacho Abad. "Me puedes invitar otra vez y te desgrano todos los casos que han salido en los últimos años de corrupción en el seno del PP desde que está Alberto Núñez Feijóo, que son más de 10", le proponía entonces.

"Escucha, te voy a decir una cosa. Si me quieres hacer la escaleta al final nos convertimos en Televisión Española", señaló entonces el periodista desatando las risas entre los colaboradores de su mesa. "No, esto no es Telemadrid, yo no te quiero hacer la escaleta, vengo a hablar de los temas de los que tú me dejes hablar", replicó rápidamente el invitado. "Oye, te fajas bien", terminaba reconociendo Abad.