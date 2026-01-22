Héctor de Miguel 'Quequé', en boca de todos tras ridiculizar a Nacho Abad sin miramientos en esta atronadora parodia

El trágico accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) hizo que todas cadenas televisivas levantaran su programación habitual para emitir especiales sobre la noticia. Tal es el caso de Cuatro, que emitió una entrega especial de 'Código 10' con Nacho Abad y David Aleman al frente.

La emisión del lunes no evitó que el martes, su día habitual, también hubiera programa. En este caso, se hicieron eco del nuevo descarrilamiento que se produjo en la provincia Barcelona. Sin embargo, el espacio acabó provocando la ira de los espectadores cuando mostraron, en directo, a un pasajero del tren atrapado y entre gritos de auxilio. La escena fue muy explícita.

Además, ese mismo día, en 'En boca de todos', el otro programa que presenta en Cuatro, Nacho Abad terminó perdiendo los papeles con un invitado -el portavoz del sindicato ferroviario- cuando éste simplemente pedía "respeto para las víctimas" y no elucubrar con cosas que aún se desconocen.

"A mí no me des lecciones de moral, que llevo nueve horas de directo, hablando con las víctimas y dando testimonio. ¡A mí no me da lecciones ni Dios! Que llevo un montón de horas hablando con las víctimas, consolando, dando información e incluso recopilando dinero por si hacía falta", soltó completamente fuera de sí.

Estas y otras polémicas han dado pie a que en el programa 'Horaveintipico' de la Cadena SER Héctor de Miguel (Quequé) haya realizado una parodia de Nacho Abad bajo el nombre de 'Macho Abad'. Con un gorro en la cabeza simulando la calvicie del periodista y tratando de emular su forma de hablar, el humorista ha simulado estar en 'En boca de todos', aunque aquí lo han llamado 'En boca de bobos'.

Quequé parodia a 'Macho Abad' en 'En boca de bobos'

"Bueno, seguimos en 'En boca de bobos', soy 'Macho Abad'. Dice el Gobierno que vamos a tardar meses en saber la verdad. Pero eso es porque no conocen a los expertos ferroviarios que hemos traído hoy en 'boca de bobos', expertos, por su puesto, sin ideología de ningún tipo", bromeaba mientras, de fondo, sonaba el 'Cara al Sol' como si fuera el politono del móvil de Antonio Naranjo, colaborador del formato: "Naranjo, por favor, apaga el móvil, que esto es un tema serio".

Acto seguido, Quequé sigue imitando a Nacho Abad y su forma de dar las noticias: "Se trata de dos tragedias en una misma semana con decenas de muertos. Me comunican que hay uno más. Son imágenes muy duras, muy duras me comunican. Veámoslas". De este modo, y tirando de parodia, criticaba algunas de las imágenes mostradas por 'Código 10', como la del hombre atrapado en el tren tras el descarrilamiento de Rodalies.

"Vale, vale, compañeros, suficiente. Seamos profesionales. Dejemos algo para esta noche a Iker Jiménez. A ver si por fin ese hombre encuentra cadáveres en algún sitio", ironiza el cómico, lanzando un fuerte dardo al presentador de 'Horizonte', también muy criticado por sus bulos como el del parking de Bonaire. "Bueno pues ya lo han visto en 'Boca de bobos', es el cadáver que ha dejado agonizar Óscar Puente, ahí debajo de las vías", prosigue, antes de mandar callar a una Sarah Santaolalla ficticia: "¡Sarah, por favor, cállate que estoy hablando yo!".

A continuación, 'Macho Abad' plantea una "idea" a sus compañeros: "Ahora que estamos todos balizados. ¿Por qué no una baliza para localizar un tren? Gracias, Naranjo. Joder. Tengo que estar yo en todo", antes de proseguir: "No solo tenemos imágenes impactantes. También tenemos la opinión de un conductor de ferrocarril que nos habla desde Córdoba, muy cerca de donde pasó el accidente".

Quequé se mofa de cómo el presentador perdió los papeles con un invitado

Acto seguido da paso a su 'invitado', al que pregunta: "¿Quién crees que tiene la culpa y por qué Óscar Puente?". Así, Quequé se mofa de la forma en la que el presentador trató de responsabilizar al ministro de Transportes cuando todavía se está investigando qué es lo que pudo suceder en el accidente de Adamuz. El falso conductor contesta: "Solo decir, lo primero, que todavía es pronto para arriesgarse a saber lo que ha pasado".

Ante esto 'Nacho Abad' explota: "¿Pero cómo qué pronto? ¿No os estáis quejando de las condiciones? Es que no hay quien entienda esto. ¿Alguien lo entiende?". Mientras el 'invitado' intentaba hablar, el presentador pierde los papeles, de una manera similar a cómo lo hizo de verdad en su programa: "¡No me des lecciones de moral! Que yo llevo aquí 15 horas. Y tú me vas a decir a mí lo que es pronto. ¡Tú no!".

Después de que el conductor ficticio se levantara de la conexión y se fuera, el presentador de 'En boca de bobos' exclama: "¡A mí no me dan lecciones ni Dios! Que llevo aquí en este programa un montón de horas, que tengo la vejiga a reventar, entrevistando a gente de Twitter, ha venido un moro incluso y dejándome aquí el pelo. ¡Usted a mí no me da una lección!". Y, dirigiéndose a uno de sus colaboradores, le espeta: "Y tú deja de insultar a Sarah Santaolalla, que luego te voy a dar paso para eso".

Acto seguido se dirige a la colaboradora, mandándola callar: "Sarah de verdad, cállate ya porque es que no me concentro". En ese momento la cámara pincha al lugar de la colaboradora, que está vacío. "¡Ah que no está!", se percata el Nacho Abad ficticio, antes de pedir a sus compañeros: "Pues llamar por teléfono y decirle que se calle en su casa también. Y la del PP que se vaya porque si no va a llamar guarra a Sarah, pues no nos interesa".

Aluvión de reacciones a la parodia de Quequé sobre Nacho Abad

"Y ahora a publicidad y a la vuelta nos haremos una pregunta. ¿Qué mata más ahora mismo en España? ¿Los trenes o los Menas? ¿Es Adif un nombre árabe?", se pregunta Quequé metido en la piel de Nacho Abad, poniendo así fin a la parodia que, en apenas unas horas, ya cuenta con miles de 'likes' y comentarios en la red social X.

