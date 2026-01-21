Nacho Abad pierde los papeles con un invitado que pedía "respeto" a las víctimas de Adamuz: "A mí no me da lecciones ni Dios"

Nacho Abad vuelve a estar en boca de todos y nunca mejor dicho al parafrasear el nombre de su programa. Y es que el presentador ha vivido un momento de gran tensión con un invitado y ha terminado expulsándole al no gustarle lo que le estaba diciendo.

En pleno debate sobre el accidente de Adamuz y las posibles causas, Nahco Abad conectaba con Joan Rodríguez, responsable de comunicación del sindicato ferroviario para conocer su versión y su opinión sobre lo sucedido con el tren de Iryo. De primeras, Joan Rodríguez le dejaba claro a Nacho Abad que no era quién para hacer ningún tipo de análisis de lo que pasó en el accidente en el que han fallecido 42 personas. "No podemos hacer ningún tipo de análisis ahora mismo. Los encargados de hacer el análisis son los técnicos de la Comisión de Investigación que están trabajando ahora mismo en eso. Si nosotros hacemos un análisis, supondría hacer teorías y un debate que no nos lleva a ningún lado", le soltaba el portavoz del sindicato ferroviario.

"O sea que tú con tu conocimiento no sacas ninguna conclusión", reaccionaba Nacho Abad. "Ahora mismo no. Nosotros preferimos esperar a que haya un informe realizado por esa Comisión de Investigación. Permitamos que la comisión trabaje con el respeto que merecen para elaborar este informe y, a partir de ahí, entraremos a hacer las valoraciones pertinentes", pedía Joan Rodríguez.

Tras ello, Nacho Abad le pedía a su invitado que por favor le fechara cuánto tiempo podría tardar en concluirse la investigación y si habría que esperar un año. "No lo sabemos, dada la magnitud del accidente, pueden tardar tiempo", defendía Joan. "Entiendo la prudencia, pero también entiendo la exigencia de que se den respuestas a las víctimas. Ahí falta una vía y eso tiene que tener una explicación", incidía el presentador de 'En boca de todos'.

Lejos de quedarse ahí, Nacho Abad le cuestionaba a Joan Rodríguez por la denuncia de algunos maquinistas sobre la situación de los trenes y de las vías de nuestra red ferroviaria y el portavoz se negaba a entrar en el debate. "El sindicato ferroviario venimos denunciando la infraestructura general y solicitando muchas más inversiones, que se recuperen los procesos de mantenimiento preventivo y que se ponga en el centro de atención el sector ferroviario", comentaba el sindicalista.

Nacho Abad explota contra Joan Rodríguez: "A mí no me da lecciones ni Dios"

Nacho Abad se encara con Joan Rodríguez en 'En boca de todos'

Unas palabras que no convencían a Nacho Abad pues no quería generalidades sino "datos concretos". "¿Crees que se ha invertido dinero o que las infraestructuras están abandonadas?", repreguntaba. Según decía el ministro, se invirtieron 700 millones y pedimos que se realice una auditoría para saber qué se hicieron con esos 700 millones. Todo con la finalidad de poder arrojar más datos a la investigación", respondía Rodríguez.

Después, Nacho Abad se interesaba por saber si desde el sindicato tenían acceso a todas las denuncias de incidencias en los trenes. "Ahora mismo es muy complicado tener todas las incidencias de las que se dan parte", aseveraba Joan Rodríguez. "¿Me estás diciendo que son tantas que no dais abasto para acapararlas todas?", se preguntaba el presentador. "No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Te estoy diciendo que hay una cantidad de incidencias a diario y que nosotros, desde el sindicato ferroviario, denunciamos una mayor inversión para evitar que esto suceda", le replicaba el sindicalista.

Al ver los derroteros por los que iba la conversación, Joan Rodríguez pedía acabar con la conexión por "respeto a las víctimas". "Voy a desconectar. Ya está bien", sentenciaba el invitado. Era entonces cuando Nacho Abad se indignaba y explotaba como nunca contra el sindicalista por tratar de darle lecciones. "A mí no me des lecciones de moral, que llevo nueve horas de directo, hablando con víctimas y dando testimonios. ¡A mí no me da lecciones ni Dios! Que llevo un montón de horas hablando con víctimas, consolando, dando información e incluso recopilando dinero por si hacía falta", decía completamente fuera de sí.