Antonio Naranjo dice a Nacho Abad que no admitirá estas palabras de Santaolalla, y ella clama: "Solo se escucha a un lado"

Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla han protagonizado un tenso encontronazo en 'En boca de todos' que ha acabado salpicando a su presentador, Nacho Abad. El colaborador se ha dado por aludido ante unas palabras de la analista política y ha montado en cólera en directo.

En primer lugar, Santaolalla ha querido valorar el buen papel que están desempeñando las instituciones al unísono respecto a la tragedia ferroviaria de Adamuz. Así, ha destacado que Juanma Moreno Bonilla, el presidente andaluz, está haciendo un trabajo de comunicación "impecable" al igual que Óscar Puente y el Gobierno central: "La coordinación entre las distintas administraciones está siendo asombrosa, demostrando que el Estado funciona".

"Eso lo decís cuando la responsabilidad es del PSOE, pero si es a la inversa diríais que son unos asesinos y unos criminales", le ha replicado Antonio Naranjo con afán de sembrar crispación en plató. En ese momento, Sarah Santaolalla no se ha cortado en lanzar un mensaje al "facherío". En concreto, al "facherío pobre en medios y en política": "Hay algunos que, como aves carroñeras, están intentando rascar de una tragedia".

Ante este incontestable palo a la extrema derecha, Naranjo se ha dado por aludido: "Perdona, ¿me estás llamando a mi facherío?". "No estoy hablando de ti. Déjame acabar", le ha cortado Sarah, asegurando que no se refería a él personalmente. Aun así, el periodista ha seguido en sus trece: "No te dejo acabar. ¿Me estás diciendo que lo que yo he dicho es facherío pobre?".

"No se refiere a ti", le ha puntualizado también Nacho Abad, sacando la cara de algún modo por Sarah Santaolalla. "Lo digo porque, si me va a llamar facherío, por lo menos que no me llame también pobre. Prefiero que me llame facherío pudiente", ha clamado Antonio Naranjo.

"Si el facherío tiene mucha pasta en los medios para blanquearse; si tenéis más pasta que Alemania", le ha arreado con retranca la activista política. "¿Tenéis? ¿Ves como si que es por mi?", ha saltado de inmediato el polémico tertuliano. "No te meto en el de los pobres, te meto en el de los ricos", ha ironizado ella.

"Tú a mi no me metes en ningún lado. Que no lo voy a admitir, que yo no admito esto, que tú a mi no me insultas ni me llamas facherío pobre", se ha plantado a gritos un Antonio Naranjo encolerizado. "Que no estoy hablando de ti. Ni en un día con una tragedia con 40 muertos es capaz. Respeten a los muertos algunos", le ha asestado sin rodeos Sarah Santaolalla.

"Si a quien le da igual los muertos es a ti", ha respondido él, entrando en una disputa dialéctica lamentable. Mientras, Sarah ha denunciado la desigualdad en los turnos de palabra en el programa de Mediaset: "Ni una frase después de escuchar intervenciones de 10 minutos. ¿Para qué queréis pluralidad si solo se escucha a un lado? Solo se escucha a un lado".

"Por favor, Antonio", ha intervenido Nacho Abad para que le permitiera hablar tras su queja. "No, Antonio, no. Yo no vengo aquí a que nadie me llame facherío. Ya está", se le ha encarado. "A mí lo que me importa es que la gente que nos está viendo en casa se entere de lo que estamos hablando aquí", ha defendido el conductor de 'En boca de todos'. "No, perdona, a mí lo que me importa es que no me insulten. Y si tú no lo dices, lo digo yo. Es así de sencillo", ha continuado confrontando un exaltado Antonio Naranjo.

"Es que yo creo que no iba por ti", ha reiterado Nacho, poniéndose del lado de Sarah Santaolalla de nuevo. "No, no es el protagonista de esto", ha confirmado ella, que antes de cambiar de asunto le ha disparado un 'tirito' final a Naranjo: "Si tú te refieres a mí, luego no llores cuando yo me refiero a ti".