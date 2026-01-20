Nacho Abad denuncia un veto de Óscar Puente a Mediaset: "Los espectadores de Cuatro importan una mierda al ministro"

Este lunes, 19 de enero, todas las cadenas generalistas, a excepción de La 2 y Telecinco, cambiaron su parrilla nocturna para emitir programas informativos con la última hora sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba). Fue el caso de Cuatro, que programó una entrega especial de 'Código 10' con Nacho Abad y David Aleman al frente.

En esta edición extraordinaria intervinieron en directo el Consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Un gesto que Nacho Abad quiso agradecerles públicamente para, acto seguido, reprochar a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, su declinación a participar.

"Óscar Puente no ha tenido esta delicadeza para los telespectadores de Cuatro. La ha tenido para Televisión Española, para La Sexta o para la Ser, pero no para Cuatro", le recriminaba el presentador en directo. Con estas palabras, el comunicador de Mediaset buscaba transmitir el mensaje de que el ministro solo había accedido a hablar para 'medios amigos'.

Sin embargo, Nacho Abad, que pecó de no haber contrastado esa información, no estaba para nada en lo cierto, ya que Puente también había entrado -unos minutos antes- en el especial de 'Antena 3 Noticias' liderado por Vicente Vallés.

Acto seguido, sin cejar en su empeño, le invitaba a participar de nuevo: "Si usted quiere entrar en directo y le preocupan algo los telespectadores de este canal, le invito". "Pero de momento no hemos conseguido que el ministro nos atienda, solo la comunidad andaluza y sus representantes", sentenciaba Nacho Abad, denunciando así un claro veto de Óscar Puente a Mediaset.

El incendiario reproche de Nacho Abad a Óscar Puente en 'En boca de todos'

Algo que ha vuelto a repetir este martes 20 de enero desde el plató de 'En boca de todos'. Y esta vez, elevando el tono: "No tiene ninguna obligación, pero es una cuestión de respeto para la gente que ve Cuatro. Óscar Puente ha estado en La 1, en La Sexta, en Antena 3, en la SER, en Onda Cero... Llevamos 48 horas llamando a Óscar Puente y no ha tenido tres minutos para ustedes. Los espectadores de Cuatro importan una mierda al ministro porque no se pone ni él ni su secretario de Estado. Lo digo para que todos nos retratemos".