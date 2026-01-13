Nacho Abad sirve altavoz a Peñafiel para llamar "miserables" a las denunciantes de Julio Iglesias y decir que todo es una "infamia"

'En boca de todos', el programa de Nacho Abad en Mediaset, ha dado lugar a una situación bochornosa en pleno directo cuando Jaime Peñafiel ha participado para comentar la noticia del día: las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras domésticas. Unos presuntos hechos que se enmarcan en el año 2021 en sus mansiones de Bahamas y Punta Cana.

El polémico periodista ha asegurado en la pantalla de Cuatro que conoce lo suficiente al cantante -es amigo íntimo- como para afirmar que la exclusiva que publican conjuntamente ElDiario.es y Univisión, fruto de tres años de investigaciones, es "mentira". Palabra que ha repetido en varias ocasiones durante su intervención.

"Julio no ha tenido necesidad de abusar de las mujeres porque siempre las ha tenido a su disposición sentimentalmente. Lo que cuentan estas individuas es absolutamente mentira y lo digo yo porque he vivido con él y conozco a Julio Iglesias como a un hermano de toda la vida", ha aseverado Peñafiel con un tono controvertido.

"¿Y por qué se lo inventarían?", le ha dado pábulo Nacho Abad. "Hay personas a las que les gusta ser protagonistas, pero es absolutamente mentira", ha replicado Jaime nuevamente. Por su parte, el presentador de Mediaset le ha planteado que, si quisieran ser protagonistas, estas exempleadas que han hablado habrían dado la cara, pues son testimonios que quieren preservar el anonimato.

"Todavía peor. Aquel que tira la piedra y esconde la mano es un miserable. En este caso, he conocido toda su vida (de Julio Iglesias) y ni una vez se le ha denunciado por abusos. Siempre ha tenido varias novias, ha sido muy mujeriego, pero nunca nadie le ha denunciado", ha defendido Jaime Peñafiel con vehemencia.

Preguntado por cómo trataba Iglesias al servicio y por la vestimenta que utilizaban sus miembros, el también escritor ha recalcado que "al servicio le trataba muy bien, con respecto" y que "iban correctamente vestidas con uniforme normal y corriente".

"De pronto, no sé quién ha sacado todo esto y a estas alturas de su vida para arrastrarle con esas infamias. He vivido ahí, le conozco íntimamente, he estado con mi mujer viviendo en su casa en Miami y en las Bahamas y ni una broma", ha proseguido Jaime Peñafiel mientras Nacho Abad ha pronunciado un "te creo".

"Lo que yo digo va a misa y lo que esas miserables dicen son canalladas", ha soltado a continuación Jaime Peñafiel sin que nadie le frenara, protagonizando así un momento lamentable que ha encendido el plató y ha indignado a colaboradores como Carlos Segarra por permitirse algo así: "Me parece lo más tirano y misógino que he escuchado en este programa".