Mediaset programa un especial de última hora con Nacho Abad y levanta su prime time de este lunes

Mediaset ha decidido seguir los pasos de La Sexta, Antena 3 y TVE y modificar la programación de prime time de Cuatro para este lunes. Así, la cadena secundaria ofrecerá un especial de 'Código 10' en relevo de 'Proyecto Sistiaga'.

De esta manera, Cuatro levanta su oferta de prime time estrenada la semana pasada y en lugar de la segunda entrega de 'Proyecto Sistiaga' prevista para este 19 de enero ofrecerá una edición especial del programa que presentan Nacho Abad y David Alemán.

Este especial de 'Código 10' dará comienzo a las 23:00 horas justo después de 'First Dates' y se enfrentará al especial informativo de La 1 con Pepa Bueno, al especial de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés y al especial de 'La Sexta Noticias' sobre la tragedia de Adamuz. También se verá las caras con el estreno de 'Casados a primera vista', que salvo cambio de última hora se mantiene en Telecinco.

Especial #Código10 sobre la tragedia de Adamuz con toda la información de última hora 🚨



🔴 Esta noche, a partir de las 23:00h, en Cuatro

https://t.co/bute5KdkqK — Código 10 (@Codigo10tv) January 19, 2026

Nacho Abad y David Alemán estarán al frente del programa desde plató, con la presencia de expertos que analizarán las claves de la tragedia que ha dejado por ahora 39 víctimas mortales y más de 100 heridos.

Desde el lugar de los hechos, 'Código 10' ofrecerá información actualizada con seguimiento del minuto a minuto, y testimonios de afectados y familiares. El espacio producido por Mandarina Producciones ha desplazado equipos informativos a las zonas clave del accidente ferroviario.

Así queda la programación de Cuatro este lunes por la noche: