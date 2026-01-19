Actualidad

Atresmedia anuncia hoy la retirada de Karlos Arguiñano y decide ampliar en su lugar la emisión de 'Espejo Público'

por Pedro Jiménez

Antena 3 suspende la emisión de 'Cocina abierta' con Karlos Arguiñano este lunes para ofrecer una edición especial ampliada de 'Espejo Público' con la última hora del accidente ferroviario en Adamuz

Antena 3 se suma a los cambios de programación que las cadenas de televisión están anunciando este lunes, 19 de enero, con motivo de la actualidad informativa, que pasa por ese trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha causado 39 muertos y más de 150 heridos según el último balance provisional.

Así, la principal cadena de Atresmedia confirma que 'Espejo Público' va a ampliar su horario de emisión para continuar informando sobre ese siniestro y hacer servicio público. De modo que, en lugar de finalizar a las 13:20 horas como es habitual, lo hará a las 13:50 aproximadamente.

Como consecuencia directa, el programa 'Cocina abierta' con Karlos Arguiñano suspende su emisión en su totalidad y queda fuera de la parrilla de Antena 3 de forma excepcional.

Eso sí, salvo cambios de última hora en los próximos minutos, parece que esa edición especial del magacín conducido por Susanna Griso no va a afectar a 'La Ruleta de la Suerte', pues en la guía de programación el concurso comandado por Jorge Fernández se mantiene inalterable.

Si bien, la movilización del grupo Atresmedia para ofrecer el minuto a minuto del suceso merece ser destacada. Particularmente, en el caso de La Sexta, que ha decidido levantar la emisión de 'Aruseros', 'Zapeando', 'El Intermedio' y 'El Taquillazo' para emitir programas especiales de 'Al rojo vivo' (de 09:30 a 14:10 horas), 'Más vale tarde' (de 15:45 a 20:00 horas) y 'La Sexta Noticias' (con una edición extraordinaria a partir de las 21:30 horas).

