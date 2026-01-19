La Sexta cambia hoy su programación y cancela la emisión de 'El Intermedio' y 'Zapeando' por especiales informativos

Atresmedia ha anunciado una importante modificación de programación en La Sexta que, como ya sucedió anoche con Ana Cuesta al frente, se va a volcar a lo largo de la jornada de este lunes en la cobertura sobre la tragedia ferroviaria de Córdoba en la que han fallecido al menos 39 personas.

Así, después de cambiar la parrilla matinal, adelantando 'Al Rojo Vivo' con Antonio García Ferreras a las 09:30 horas, la cadena ha decidido cancelar 'Zapeando', el programa de sobremesa de Dani Mateo, y 'El Intermedio' de El Gran Wyoming. Ambos espacios serán sustituidos por espacios informativos.

La Sexta indica en su EPG un especial de 'Más vale tarde' con Iñaki López y Cristina Pardo que arrancará a las 15:45 horas y se prolongará hasta las 20:00 horas; momento en el que se dará el relevó a la segunda edición de las noticias presentadas por Rodrigo Blázquez.

Por la noche, tras 'La Sexta Clave', el canal seguirá realizando un seguimiento exhaustivo de la última hora sobre el accidente ferroviario en Adamuz, ofreciéndose un informativo especial que reemplazará a 'El Intermedio' y a 'El taquillazo' en access y en prime time.

🚨 Programación especial en @laSextaTV



Con toda la última hora sobre el accidente ferroviario en Adamuz.



❌ No hay ni @zapeandola6 ni @El_Intermedio — laSexta (@laSextaTV) January 19, 2026

Así queda la programación de La Sexta este lunes: