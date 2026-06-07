'Valle Salvaje', avance semanal del 8 al 12 de junio con Rosalía, desenmascarada y un recorte de capítulos en RTVE

Los fans de 'Valle Salvaje' tendrán que conformarse esta semana con solo tres episodios en lugar de los cinco habituales. La serie diaria de La 1 faltará a su cita con la audiencia tanto el lunes 8 como el miércoles 10 de junio debido a la cobertura especial de RTVE sobre la visita del Papa León XIV a España.

Así, esta semana, 'Valle Salvaje' solo ofrecerá nuevos episodios en La 1 el martes 9, el jueves 11 y el viernes 12 de junio en su horario habitual de 17:45 a 18:40 horas. Y en El Televisero te contamos lo que pasará en dichos episodios:

Avance del capítulo 432 de 'Valle Salvaje' del martes 9 de junio

En el próximo capítulo, Leonor le pide a su hermana Rosalía que no olvide por qué hacen todo lo que están haciendo porque si lo olvida puede tirarlo todo por la borda.

Alejo habla con Bárbara sobre Luisa porque no entiende por qué quiso saber cosas sobre su madre y después trata de salir a pasear con la doncella pero Luisa le para los pies.

Atanasio le comunica a Enriqueta que Rafael le ha dado orden de pagarle la cantidad que le deben en diferentes pagos semanales. Mientras, Braulio se presenta a Manuela de Guzmán sin saber quién era y su primer encuentro no es del todo agradable.

Don Hernando le deja claro a José Luis que desterrando a Victoria ha demostrado su fuerza, honor y dignidad y que Victoria Salcedo de la cruz está tocada de muerte.

Por su parte, Bárbara, Luisa y Pepa se quedan en shock al ver que Victoria está en la Casa Pequeña bajo la protección de Mercedes. Y Victoria se enfrenta a su ex nuera, Matilde. Pero quién se queda descolocado es José Luis al no entender que hace ahí su mujer después de su destierro.

Avance del capítulo 433 de 'Valle Salvaje' del jueves 11 de junio

Alejo anima a Bárbara a hablar claro con Manuela y presencia la tensión entre la de Guzmán y su primo, antes de que Braulio se vea sorprendido por las intenciones de Enriqueta, que quiere casar a su hijo con Manuela.

Mientras, en la Casa Pequeña, Victoria vuelve a creerse ama y señora del lugar tras instalarse allí después de que José Luis le desterrara de sus dominios.

Avance del capítulo 434 de 'Valle Salvaje' del viernes 12 de junio

Braulio, presionado por Enriqueta, fracasa en su primer intento de cortejar a Manuela y deja a su madre sin palabras con una inesperada confesión.

Mientras, Luisa descubre algo sobre Rosalía que la deja en shock.