Actualidad

Confirmado por el equipo de 'El Hormiguero': Antena 3 cancela su emisión y sacude toda su parrilla de prime time

por Roberto Jiménez

Antena 3 altera su programación de prime time este lunes y sustituye 'El Hormiguero' y 'Renacer' por un especial informativo sobre el trágico accidente de tren en Adamuz.

Antena 3 cancela 'El Hormiguero' y 'Renacer'.
Antena 3 cancela 'El Hormiguero' y 'Renacer'. | Montaje El Televisero

Este lunes, las cadenas de televisión se están volcando con la cobertura del trágico accidente de tren que tuvo lugar este domingo en Adamuz (Córdoba) y que se ha saldado ya con 39 víctimas mortales. Una de ellas es Antena 3 que ha optado por levantar de su programación tanto 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' como 'El Hormiguero' y 'Renacer'.

Así, después de que este domingo optara por mantener 'Una nueva vida' sin modificar su programación como si hicieron tanto TVE como La Sexta e incluso Telecinco adelantando el final de 'GH DÚO', Antena 3 si que ha decidido cambiar su parrilla de prime time de este lunes.

De esta manera, después de haber alargado 'Espejo Público' este lunes hasta las 13:50 horas supliendo el hueco del programa de Karlos Arguiñano, Antena 3 también ha decidido cancelar todo su prime time de este lunes para ofrecer un especial informativo.

Pese a que en un principio, 'El Hormiguero' si que iba a ofrecer una nueva entrega este lunes, Antena 3 ha optado finalmente por seguir la estrategia de TVE que no emitirá 'La Revuelta' y dedicar toda su programación de noche a un especial informativo con el equipo de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés a la cabeza.

"Desde El Hormiguero queremos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas del accidente de tren en Adamuz, así como a sus familiares y seres queridos, en estos momentos tan difíciles. Esta noche no habrá programa para dar paso a los servicios informativos de Antena 3", han escrito desde la cuenta oficial de 'El Hormiguero'.

Así queda la programación de Antena 3 este lunes 19 de enero:

  • 15:00h - 'Antena 3 Noticias 1'
  • 15:30h - 'Deportes Antena 3'
  • 15:40h - 'El Tiempo'
  • 15:45h - 'Sueños de libertad'
  • 17:00h - 'Y ahora Sonsoles'
  • 20:00h - 'Pasapalabra'
  • 21:00h - 'Antena 3 Noticias 2'
  • 22:00h - 'Especial informativo: Tragedia en Adamuz'

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

Archivado en

· ·

Más Información

Arantxa Tirado y Susanna Griso en 'Espejo Público'.

La politóloga Arantxa Tirado dice punto final a 'Espejo Público' y denuncia lo sucedido: "Se ridiculiza y manipula"

Roberto Jiménez
Karlos Arguiñano en 'Cocina abierta' queda fuera de emisión este lunes

Atresmedia anuncia hoy la retirada de Karlos Arguiñano y decide ampliar en su lugar la emisión de 'Espejo Público'

Pedro Jiménez

Últimas noticias