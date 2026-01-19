Confirmado por el equipo de 'El Hormiguero': Antena 3 cancela su emisión y sacude toda su parrilla de prime time

Este lunes, las cadenas de televisión se están volcando con la cobertura del trágico accidente de tren que tuvo lugar este domingo en Adamuz (Córdoba) y que se ha saldado ya con 39 víctimas mortales. Una de ellas es Antena 3 que ha optado por levantar de su programación tanto 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' como 'El Hormiguero' y 'Renacer'.

Así, después de que este domingo optara por mantener 'Una nueva vida' sin modificar su programación como si hicieron tanto TVE como La Sexta e incluso Telecinco adelantando el final de 'GH DÚO', Antena 3 si que ha decidido cambiar su parrilla de prime time de este lunes.

De esta manera, después de haber alargado 'Espejo Público' este lunes hasta las 13:50 horas supliendo el hueco del programa de Karlos Arguiñano, Antena 3 también ha decidido cancelar todo su prime time de este lunes para ofrecer un especial informativo.

🔴 PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE @antena3com



➡️ @A3Noticias emite esta noche, desde las 22.00H, un Especial Informativo con la última hora del accidente ferroviario en Adamuz



➡️ No se emitirá @El_Hormiguero pic.twitter.com/IzzPgrNkK8 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 19, 2026

Pese a que en un principio, 'El Hormiguero' si que iba a ofrecer una nueva entrega este lunes, Antena 3 ha optado finalmente por seguir la estrategia de TVE que no emitirá 'La Revuelta' y dedicar toda su programación de noche a un especial informativo con el equipo de 'Antena 3 Noticias' con Vicente Vallés a la cabeza.

"Desde El Hormiguero queremos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas del accidente de tren en Adamuz, así como a sus familiares y seres queridos, en estos momentos tan difíciles. Esta noche no habrá programa para dar paso a los servicios informativos de Antena 3", han escrito desde la cuenta oficial de 'El Hormiguero'.

Esta noche no habrá programa para dar paso a los servicios informativos de Antena 3. — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 19, 2026

Así queda la programación de Antena 3 este lunes 19 de enero: