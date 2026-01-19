Telecinco suspende la gala de 'GH DÚO' por un especial informativo sobre la tragedia ferroviaria en Córdoba

Telecinco ha precipitado el final de la gala dominical de 'GH DÚO' con Ion Aramendi ante la tragedia ferroviaria que se ha producido en Adamuz (Córdoba) con el resultado provisional de 21 muertos y decenas de heridos, varios de ellos en estado grave.

Puntualmente, durante la emisión del programa, 'Informativos Telecinco', con Carlos Franganillo al frente, ha ido ofreciendo varios boletines avanzando la última hora del suceso, apoyada en los datos oficiales que iban facilitando y confirmando las autoridades respecto al balance de víctimas.

En uno de esos avances, el presentador vasco ha lamentado seguir con 'GH DÚO: Cuentas pendientes'. "Con esto, uno se siente un poco gilipollas, pero es lo que nos toca. Haremos lo que humildemente mejor sabemos hacer, que es entretener", han sido las palabras que ha pronunciado Ion Aramendi.

Ya a las 00:38 horas, es decir, más de una hora antes de lo previsto en la programación, Telecinco ha decidido concluir la entrega de 'GH DÚO' para dar paso a un especial de los servicios informativos de Mediaset y retransmitir la rueda de prensa de Óscar Puente, el ministro de Transportes.

"Teníamos muchos contenidos preparados, incluida la salvación, que se producirá el martes, pero ahora la actualidad manda. Nuestro sentido pésame a todos los familiares de las víctimas. Damos paso a los Informativos". Así ha sido la despedida abrupta de Ion Aramendi antes de entregar el testigo a Carlos Franganillo, en la que ha asegurado que todo ese contenido pendiente de emisión se trasladará a la gala especial del martes con Jorge Javier Vázquez (23:00 horas).

Ion: "Teníamos muchos contenidos preparados, incluida la salvación que se producirá el martes, pero ahora la actualidad manda. Nuestro sentido pésame a todos los familiares de las víctimas. Damos paso a los Informativos" #GHDúoCuentas2 pic.twitter.com/FBpRrtFhpm — Gran Hermano (@ghoficial) January 18, 2026

Con todo, Telecinco se ha sumado a La 1 de RTVE y a La Sexta, que han levantado la programación desde primera hora de la noche con la última hora desde el epicentro del siniestro. En la cadena pública, con Lourdes Maldonado liderando la cobertura durante más de cuatro horas ininterrumpidas. Y en el caso del canal de Atresmedia, con Ana Cuesta a los mandos de una edición especial de 'La Sexta Noticias'.