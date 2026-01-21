Nacho Abad, en el centro de la polémica, tiene que pedir perdón: "En las últimas horas he cometido errores"

En las últimas horas, Nacho Abad está dando mucho que hablar en redes sociales por dos hechos bien diferentes pero en los que él es protagonista. Por un lado, por su actitud en 'En boca de todos' al explotar contra el portavoz del sindicato ferroviario tras pedirle respeto a las víctimas; y por otro por emitir unas imágenes en 'Código 10' completamente desafortunadas sobre el accidente de Rodalíes en Gélida (Barcelona) en la que se veía a uno de los heridos atrapado y sus gritos de auxilio.

Quizás por ello, este miércoles, Nacho Abad ha arrancado 'En boca de todos' haciendo un alegato por lo que está pasando con los trenes en nuestro país y ha aprovechado para entonar el mea culpa con mensaje directo a Óscar Puente después de haberse quejado de que el Ministro de Transportes no haya atendido a su programa como si ha hecho con otros espacios de todas las cadenas.

"Tenemos dos maquinistas muertos y más de 40 víctimas. Los maquinistas han convocado una huelga general y, si sirve de algo, tienen mi apoyo y mi comprensión, ojalá os hagan caso", empezaba diciendo Nacho Abad en el arranque de su programa. "Que hay falta de inversión para conservar las infraestructuras ferroviarias es una obviedad", proseguía diciendo recordando como los trabajadores del AVE ya pidieron el pasado verano rebajar la velocidad en el tramo entre Madrid y Barcelona.

"Al ministro Óscar Puente le importó un pimiento. Ni los escuchó. Al revés, frente al conocimiento y la experiencia, el apostó por el marketing y la publicidad para cosechar votos para el socialismo", seguía diciendo el presentador de 'En boca de todos' antes de recordar como el Ministro de Transportes proponía aumentar incluso la velocidad en dicho tramo a 350 kilómetros/hora. "¡Qué desfachatez!", soltaba Abad.

El mensaje de Nacho Abad a Óscar Puente tras pedir disculpas

Después, Nacho Abad era claro al decir por qué desde ADIF han decidido rebajar la velocidad entre Madrid y Barcelona. "No hay un nuevo informe que sugiera que hay que hacerlo es simplemente porque el Gobierno tiene miedo a que descarrile otro tren, el Gobierno tiene miedo a que muera más gente. Esa es la puñetera realidad, pero estaban avisados", decía sin miramientos.

Tras ello, el presentador no dudaba en aprovechar para pedir perdón por si alguien se había podido sentir mal por su tono de los últimos días. "Los políticos tienen tendencia a cabalgar los errores sin reconocerlos, esperando a que sus fallos se olviden. Reconocer errores, engrandece. En las últimas horas he cometido errores. Y debo pedir perdón. Meto la pata. Si he herido alguna sensibilidad, si mi tono no ha sido el adecuado, que no lo ha sido, humildemente, pido perdón a cada una de las personas que se ha sentido ofendida", aseveraba.

Eso sí, antes de concluir ese alegato inicial en 'En boca de todos' y seguir con la actualidad, Nacho Abad no se reprimía un último golpe a Óscar Puente, a quien no le perdona que no le haya atendido estos días. "¿Ve, Óscar Puente? No es tan difícil pedir perdón y engrandece", concluía.