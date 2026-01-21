'Código 10' con Nacho Abad y David Aleman desata una gran polémica por lo que se mostró en pantalla: "No hay escrúpulos"

Este martes, 20 de enero, Cuatro emitía otro programa de 'Código 10', conducido por Nacho Abad y David Aleman. Esta entrega abordaba la última hora del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo y el nuevo descarrilamiento que tuvo lugar este mismo martes por la noche.

Un muro de contención cayó sobre una vía de la línea R4 de Rodalies, entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), provocando que un tren con pasajeros colisionase y se saliese de la vía. Hay al menos un fallecido, el maquinista, así como 37 heridos, 5 de ellos en estado grave, según ha informado Protección Civil de Cataluña.

'Código 10' contó con la intervención de Ramiro Arurín, vocal del Instituto de Ingeniería de España, quien dio una primera hipótesis del accidente: "Tiene pinta de que el agua ha sido fundamental". Y es que han caído 100 litros durante toda la semana en la estación de Sant Sadurní d'Anoaia, mientras que durante este martes se han registrado 24 litros. Los bomberos consideraron que este matiz ha sido esencial para provocar el desprendimiento del muro.

Si bien, habrá que investigar si existían problemas vinculados a la cuestión estructural. "La cimentación parecía muy superficial, entonces como está apoyado superficialmente, se carga de agua por detrás, no está bien compactada la tierra y ha volcado", explicó el experto. Según detalló, se trata de un muro de hormigón que se ha llevado por delante el convoy. Aunque puntualizó que "un muro bien hecho, cuando llueve, no se cae". Por lo que habrá que ver si se encontraba en buen estado.

La petición desesperada de una trabajadora de Alvia tras la tragedia de Adamuz

Por otro lado, 'Código 10' también contó con la presencia en el plató de Diana Murciano, una trabajadora de Alvia, quien muy preocupada por lo ocurrido en los últimos días, lanzaba un mensaje en directo. "En nombre mío y de todos los compañeros que trabajamos en el ferrocarril, y más allá de la política, que no quiero entrar", pidió que "se tomen medidas para que esto no pase. Para que no tengamos los viajares que viajar así, ni los profesionales que trabajamos en el ferrocarril subirnos a un tren con miedo. Ni trabajar en las condiciones que lo estamos haciendo".

"Que por favor, a quien corresponda, o a todos, que busquen soluciones porque no podemos estar trabajando así, en los trenes van personas", recordó, visiblemente afectada. Además, hizo mención a sus compañeros David y Olga, dos de los tripulantes que fallecieron en el accidente de Angrois en el año 2013. Por todo ello, solicitó "protocolos que se asemejen a la aviación" y "normas" o "comunicaciones" con las que cambien la situación. "Que tengamos los medios personales y materiales", clamó.

'Código 10' desata la ira de la audiencia ante lo que mostró en directo

Sin embargo, lo que provocó un aluvión de críticas en las redes sociales hacia 'Código 10' fue lo que el programa mostró en directo. El formato presentado por Nacho Abad y David Aleman emitió unas desafortunadas imágenes de cómo quedó el tren tras el descarrilamiento de Rodalies.

En ellas se podía ver a una persona atrapada y sus angustiosos gritos de desesperación y auxilio. Unas imágenes que volvieron a poner sobre la mesa dónde están los límites del derecho a la información. Hay que decir que la secuencia fue pixelada, pero lo suficientemente explícita y dura como para desatar un aluvión de críticas contra el formato de Mediaset:

Vergüenza os tenía que dar en @cuatro dar en directo el vídeo que habéis puesto del accidente ferroviario de Rodalies. No tenéis escrúpulos, ni ética ni ningún tipo de valor. — Chema Vera (@chemavera) January 20, 2026

Esta noche Nacho Abad ha emitido imágenes que atentan gravemente contra la dignidad de las víctimas del accidente ferroviario de Rodalies en Catalunya. Ha mostrado imágenes de personas atrapadas y aplastadas con fracturas y llantos de dolor. Debería ser constitutivo de delito. pic.twitter.com/eGNzc5u1Hr — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 21, 2026

Lo carroñeros que son los de codigo 10 es REPUGNANTE. — Andrea 🦕 (@AndreaDibus) January 20, 2026

Donde nos tenemos que dirigir para denunciar a @cuatro @mediasetcom por lo que acabamos de ver en el programa Código10? escuchar en pantalla en Prime Time y sin ninguna necesidad a víctimas atrapadas con llantos de dolor en imagen y sonido!!!?

Ya no hay límites en TV? #Codigo10 — Sinho Village 🇵🇸🇪🇦🇨🇮🇳🇱🇸🇮🇮🇸 (@Dakilcabo) January 20, 2026

Sois puta escoria, basura, inmundicia, y lo más bajo en la escala de la empatía, la humanidad y la ética.

¿Que a ti no se te dan lecciones de moral vas a decir @Nacho_Abad?

Merecéis que os venga encima lo peor, tras haber emitido las imágenes del maquinista agonizando. #Código10 — 🧔🏻 (@ElSiesoDeTuiter) January 20, 2026

Nacho Abad, es necesario emitir gente herida atrapada en un accidente? Pero como podéis ser tan ruines? #Codigo10 — - (@KURUSHITOVSKA) January 20, 2026