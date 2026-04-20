RTVE trae de vuelta a Héctor de Miguel en este programa tras anunciar su retirada por la parodia de Nacho Abad

Casi tres meses después de anunciar su parón profesional a raíz del aluvión de críticas que estaba enfrentando en redes, Héctor de Miguel 'Quequé' regresa de la mano de RTVE. La corporación ha anunciado que el humorista, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo tras su polémica con Nacho Abad, estrenará este miércoles 22 de abril una nueva temporada de su pódcast de cocina 'Héctor de Comer' en el canal EN PLAY de RTVE Play.

"Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que, quien me sufrió lo sabe, llevaba tiempo barruntando", anunció el humorista de la Cadena SER en sus redes sociales el pasado 25 de enero días después de que su parodia de 'En boca de todos' corriese como la pólvora, provocando aplausos por su retrato de Nacho Abad, pero también un sinfín de críticas y acoso que terminaron venciendo la balanza.

Héctor de Miguel regresa a RTVE Play tras su polémica con Nacho Abad

Al final de su comunicado aseguraba que "debía descansar" y que "luego ya veremos". Ahora, casi tres meses después de despedirse de sus seguidores, Héctor de Miguel regresa con una nueva entrega de 'Héctor de Comer', su videopódcast culinario. "Vuelve Héctor de Miguel a su universo, con una sonrisa, y en este formato en el que da rienda suelta a sus dos grandes pasiones: la cocina y la conversación", ha anunciado la corporación, anunciando una nueva etapa con más invitados y nuevas colaboradoras que arrancará este miércoles 22 a las 23:10 horas.

El cómico formará parte de la oferta de videopódcasts de EN PLAY, el canal de streaming de RTVE Play que sirve de contenedor para formatos innovadores y creadores de contenido. Producido por ATIC Produccions, el formato de cocina contará con el fichaje de Marina Lobo durante esta temporada. La periodista se ha convertido en pocos meses en uno de los rostros más destacados del canal por su participación en 'La Retaguardia' con Inés Hernand o su programa 'Poco me pasa'.

Héctor de Miguel regresa a @rtveplay con una nueva temporada del videopódcast de cocina 'Héctor de Comer'



🍽️ Miércoles 22 de abril a las 23:10h en el canal EN PLAY. https://t.co/m5JWIRwqEQ pic.twitter.com/Py0LD7laGv — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 20, 2026

El primer programa de 'Héctor de Comer' estará cargado de emoción, pues el humorista se reencontrará con el equipo de 'Hora Veintipico', espacio de la Cadena SER en el que protagonizó la sonada parodia del espacio de Cuatro y del que se tuvo que despedir tras la polémica. Cabe recordar que Héctor de Miguel parodió la "morbosa" cobertura informativa de Nacho Abad durante el punto álgido de la tragedia ferroviaria en Adamuz, lanzando más de un dardo al periodista y el rigor de la información de 'En boca de todos'.

No fue hasta casi dos meses después cuando el rostro de Mediaset se refirió por primera vez a la polémica parodia y la retirada de Héctor como producto directo de esta. "A mí me parece que Quequé hace sátira, y me parece muy lícita la sátira. Yo no tengo ningún problema con Quequé, cero problemas", aseguró el presentador de Cuatro durante su visita al pódcast 'Lo que tú digas'. "Esa parte no es mía. Yo no he exigido que él dejase la radio. No tengo ni idea de si la dejó por mí, por la parodia de Adamuz o por presiones, pero no me corresponde", terminaba señalando.

Así será la segunda temporada de 'Héctor de Comer'

A su vez, según ha adelantado RTVE, Héctor de Miguel contará con invitados estelares en esta segunda temporada que van desde Pablo Ibarburu, Marta Flich o Dani Rovira.

Cabe destacar que la corporación ha apostado también por una ampliación del equipo técnico del formato, con importantes novedades como una cámara cenital de la que el humorista se servirá para mostrar con mayor detalle los platos que prepara desde un nuevo punto de vista.