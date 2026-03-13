Nacho Abad rompe su silencio sobre lo que pensó de la parodia de Quequé y dice si él exigió su retirada

Casi dos meses después de que Héctor de Miguel 'Quequé' anunciase su retirada a raíz del acoso recibido por su parodia de 'En boca de todos', Nacho Abad ha roto su silencio sobre el polémico sketch. El presentador de Cuatro se ha sincerado por primera vez sobre cómo encajó su caricatura en Cadena SER, lanzando un claro mensaje sobre el trabajo del humorista y mojándose sobre su pausa profesional.

Fue a mediados de enero cuando la parodia de Quequé en la que cargaba contra la cobertura informativa del espacio de Cuatro sobre la tragedia de Adamuz corrió como la pólvora en redes. Y su versión del programa, titulado 'En boca de bobos', le valió una lluvia de críticas y amenazas por parte de la ultraderecha que desencadenaron en un comunicado en el que anunciaba su retirada temporal.

Nacho Abad se pronuncia por primera vez sobre Quequé y su parodia de 'En boca de todos': "Si ha hecho reír a la gente, pues de maravilla"

"Si la parodia del inefable escoció fue porque el dardo dio en la diana. No fue nuestro programa el que mostró imágenes truculentas para aumentar unas décimas el share ni el que fomenta la desinformación y el conflicto diario a base de debates maniqueos", llegó a señalar el humorista de 'Hora Veintipico' en su comunicado, lanzando un último dardo a Nacho Abad y su programa en Cuatro antes de despedirse.

Nacho Abad Reacciona por Primera Vez a la Parodia de Héctor de Miguel



🎙️ Episodio 524: Nacho Abad Responde a Sus Últimas Polémicas pic.twitter.com/iqeM1HKVjW — Lo que tú digas (@LQTDradio) March 12, 2026

Y durante su paso por el pódcast 'Lo que tú digas', el conductor de 'En boca de todos' no ha dudado en pronunciarse. "A mí me parece que Quequé hace sátira, y me parece muy lícita la sátira. Yo no tengo ningún problema con Quequé, cero problemas", ha aclarado el rostro de Mediaset, sincerándose sobre la polémica por primera vez en todos estos meses. "Me reí cuando de repente decía 'cállate, Sarah'. Es que eso es verdad", ha subrayado entre risas.

"Conseguir hacer reír creo que es dificilísimo. Y si Quequé ha hecho reír a la gente, pues de maravilla", ha señalado Nacho Abad, poniendo en valor el trabajo del humorista y asegurando que recibió la parodia desde el humor. Pero cuando le han preguntado sobre las drásticas consecuencias que tuvo el sktech, el comunicador no ha tardado en lanzar una advertencia.

"Esa parte no es mía. Yo no he exigido que él dejase la radio. No tengo ni idea de si la dejó por mí, por la parodia de Adamuz o por presiones, pero no me corresponde", ha sentenciado el presentador de Cuatro, asegurando encontrarse entristecido por el giro que ha dado la trayectoria profesional de Quequé pero desentendiéndose de la respuesta de odio que recibió. "Me da pena. Todo lo que se cierra me da pena", ha insistido, respaldando el trabajo del cómico. "¿Hacer reír es malo? No. Y ya está", terminaba recordando.