Sarah Santaolalla da la puntilla final a Nacho Abad y 'En boca de todos' con una incontestable frase que escocerá

Después de vivir prácticamente un aquelarre en directo el martes en 'En boca de todos' perpetrado por Antonio Naranjo y de anunciar que deja definitivamente de colaborar con el formato de Nacho Abad, Sarah Santaolalla ha reaparecido este miércoles en un foro contra el odio en el que ha hablado del acoso que recibe desde hace meses.

Así, la analista política ha participado en una mesa redonda moderada por la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y con la periodista Mónica Zas como presentadora. Y en ella, Sarah Santaolalla ha reflexionado sobre el acoso que recibe.

Más información Ramón Espinar da sopas con honda a Antonio Naranjo por lo ocurrido con Santaolalla y le compara con este rostro franquista

"He tenido la suerte de no sufrir cuando era una niña, de no ser señalada. Ahora estoy pagando un precio bastante alto no porque no pensase como pienso desde los 15 años, sino porque ahora mi voz importa a una parte de la población o la escucha más gente", empezaba confesando Sarah Santaolalla.

"No es lo que digo, es cómo lo digo y dónde lo digo. Muchos de los mensajes que hago en defensa de los derechos humanos, la lucha contra la violencia de género o contra el negacionismo, los hago en programas que los ven 6 millones de personas y eso molesta. Molesta el mensaje, molesta que te salgas del molde y te vayas a los márgenes", seguía reflexionando la analista.

Asimismo, Sarah Santaolalla no ha dudado en poner sobre la mesa el difícil momento que se vive en los medios de comunicación con el auge de la extrema derecha y el "fascismo galopante" que está "inyectando mucha pasta a tertulianos" en una clara alusión a su ya ex compañero, Antonio Naranjo, rostro estrella de Telemadrid.

Sarah Santaolalla, clara sobre su salida de 'En boca de todos': "No compartir mesas con condenados por mentir tiene un precio"

"Nunca ha afectado mi ideología a mi rigor, pero nunca he escondido que soy de izquierdas o antifascista. Cuando te plantas, es lo que verdaderamente les molesta", recalcaba. Y ha sido entonces cuando se ha referido sin mencionar el título del programa de Nacho Abad a su salida de 'En boca de todos'. "Cuando tú te plantas en un medio de comunicación y dices que esa forma de trabajar es corrupción, cuando destapas y dices que no quieres blanquear ciertas cosas o no compartir mesas con condenados por mentir, o no quieres estar con gente que desprecia los derechos humanos, y además dices quién, eso tiene un precio", explicaba.

"La silla no ser conserva en base a ser un pelota o un cobarde, se conserva en base a tu rigor. Hay sillas que no merecen la pena, y hay sillas ahí fuera más decentes", sentenciaba Sarah Santaolalla en dicho foro. "Acabo de cumplir 27 años, soy mujer, soy feminista y soy de una generación que tuvimos antes miedo que ideología. Se juntan varios factores que hacen que para algunos sea un peligro. No me sale de las narices hacer lo que me dicen que haga", seguía diciendo.

"Y eso es lo que verdaderamente les molesta. Hay que seguir, ese es el camino a pesar de que tengas que abandonar espacios donde se quedan tus acosadores. Quizás esta cumbre, que hoy es fundamental, ojalá dentro de diez años no lo sea porque en esos espacios se queden las víctimas y no sus acosadores", concluía.