Nacho Abad ha abierto la emisión de 'En boca de todos' de este miércoles abordando lo ocurrido veinticuatro horas antes con Sarah Santaolalla y el comunicado con el que la analista política ha anunciado el cese de su trabajo en el formato de Mediaset.

"Hoy les queremos hablar de algo que pasó ayer en este programa y que ha provocado que tanto mi equipo como yo hayamos pasado unas horas bastante complicadas. No les voy a engañar. Durante el programa de ayer, ocurrió algo que hemos decidido reemitir íntegramente para evitar la tentación de que alguien piense que manipulamos lo que emitimos", ha introducido antes de mostrar la secuencia completa del enfrentamiento con Antonio Naranjo.

Después de lo acontecido, Sarah Santaolalla emitió un comunicado en sus redes sociales poniendo fin a su trabajo en 'En boca de todos'. Y Nacho Abad ha ido leyendo algunos fragmentos y dando la réplica en su nombre, en el del equipo de Mandarina, la productora, y en el de Mediaset.

"Cuando hemos leído esto no hemos podido evitar sentir una profunda decepción y sensación de haber sido injustamente atacados. No solo hablo en mi nombre, sino en el de todo mi equipo, en el de los colaboradores y colaboradoras que opinan sin ninguna directriz y con absoluta pluralidad, y hablo también en nombre de Cuatro, de Mediaset y de Producciones Mandarina", ha sentenciado.

Nacho Abad: "No somos machistas y no te hemos tratado de forma inhumana"

"En este programa no somos machistas y lo demostramos con cada paso que damos cada día. No te hemos tratado de forma inhumana, y lo sabes, pero si decides aferrarte a ese argumento para justificar una decisión basada en razones que no se sostienen es algo que va a quedar siempre en tu conciencia", ha proseguido Nacho Abad.

"Dices: 'no puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político'. En esta mesa no hay mentirosos, aquí no se humilla ni se protege a los agresores, aquí no hay mercenarios de la información, no hay estómagos agradecidos al poder político y no hay nadie indecente. Tus excompañeros son personas valientes, honestas y con profundos valores morales", ha defendido con vehemencia.

"Este programa no trabaja con trampas o con emboscadas. Trabajamos con responsabilidad, con rigor y con respeto; y afirmar eso es faltar a la verdad de forma deliberada. Sarah, has sido colaboradora durante más de un año y en ese tiempo jamás has denunciado a la cadena, a la productora o a mi mismo ninguna de las barbaridades que escribes en el comunicado. Si te sentías así, nadie te retuvo, pudiste irte como lo hiciste ayer. Si no lo hiciste, demuestra que el contenido de tu comunicado está faltando a la verdad", ha señalado el comunicador de Cuatro.

"Ella afirma que abandona este programa en nombre de la decencia y de la dignidad. Con esas palabras parece insinuar que quienes estamos aquí carecemos de ambas cosas. En este programa no hay nadie indecente, hay personas honestas, valientes y con sólidos valores morales", ha reiterado Nacho Abad.

"Si abandona este programa es porque se le puso frente a una verdad jurídica que desenmascara su testimonio"

"Si abandona este programa es porque se le puso frente a una verdad jurídica que desenmascaraba su testimonio. Este comunicado lo ha redactado para victimizarse y ocultar la verdad", ha criticado sin pudor alguno y persistiendo en su cruzada con la tertuliana.

En ese sentido, Nacho Abad ha vuelto a incidir en que la denuncia de Sarah Santaolalla sobre una agresión del agitador ultraderechista Vito Quiles es falsa. "No es un opinión nuestra, es lo que establece un auto judicial. Palabra de juez y de médico forense", ha aseverado.

"Quiero pedirles disculpas por el mal rato de ayer, lo pasamos fatal y les prometo que seguimos más fuertes que nunca. Seguimos con la cabeza muy alta trabajando desde la libertad y la pluralidad sin mentiras", ha concluido Nacho Abad.