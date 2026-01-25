Héctor de Miguel, 'Quequé', anuncia su retirada temporal, precipitada por la polémica sobre la parodia de Nacho Abad

Héctor de Miguel, más conocido como Quequé ha publicado un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que anuncia su retirada temporal por salud mental siguiendo los pasos de Andreu Buenafuente, que a finales de 2025 hacía lo propio dejando tanto su puesto en TVE con 'Futuro imperfecto' como en la Cadena SER y teniendo que ser relevado por Chenoa y Estopa en las Campanadas de RTVE.

El anuncio de Quequé llega tan solo unos días después de que haya estado en boca de todos por su parodia de Nacho Abad. Un momento que se viralizó en redes y que ha llevado a ser acosado por la ultraderecha y por sectores cercanos a la derecha. "Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que, quien me sufrió lo sabe, llevaba tiempo barruntando", empieza diciendo en clara alusión a lo que ha sucedido con su parodia del presentador de 'En boca de todos' y 'Código 10' en Cuatro.

"No tengo madera de héroe ni me apetece ser un mártir", recalca antes de referirse a su polémica parodia en su programa de la Cadena SER y pedir perdón. "Si te ha molestado lo que hemos hecho en Hora Veintipico, mi más sinceras disculpas", añade el humorista.

En este sentido, Quequé reconoce que ha sido muy difícil hacer esta semana programas. "Nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia, y quien diga que les faltamos al respeto a las víctimas del accidente ferroviario simplemente miente", defiende.

Tras ello, Quequé no duda en seguir señalando a Nacho Abad tachándole de "inefable". "Si la parodia del inefable escoció fue porque el dardo dio en la diana. No fue nuestro programa el que mostró imágenes truculentas para aumentar unas décimas el share ni el que fomenta la desinformación y el conflicto diario a base de debates maniqueos", prosigue diciendo en su comunicado.

Después, el cómico le agradece a la SER su confianza en él tanto para 'La vida moderna' con David Broncano y Nacho García como con 'La lengua moderna' y finalmente con 'Hora Veintipico', al que considera "el mejor programa que he hecho nunca". Después no duda en agradecer a todos los directivos y todos los miembros del equipo su apoyo.

"Gracias a todos los que habéis estado ahí en algún momento de mi alocada trayectoria durante estos 25 años. En los bares, en las salas, en los teatros, en la TV, en la radio, en las redes... En las buenas y en las malas. Lograsteis que un muchachito de Salamanca sin estudios ni padrinos cumpliera su sueño de trabajar poco y madrugar lo menos posible. Estoy en deuda con vosotros. Tengo que descansar un rato y luego ya veremos. Salud", concluye Quequé.