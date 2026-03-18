El Gran Wyoming pone en su sitio a Abogados Cristianos tras denunciar a Héctor de Miguel 'Quequé' por un chiste

Este martes, 17 de marzo, El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' contando un chiste: "¿Qué le dice un jaguar a otro? Jaguar you". Tras lo cual ha hecho una reflexión: "Muchas veces pienso que merecería ir a la cárcel por alguno de mis chistes, pero el problema no es cuando lo pienso yo, es cuando lo piensa gente más peligrosa e influyente".

Y ha puesto como ejemplo lo ocurrido con la asociación ultra Abogados Cristianos, "que han conseguido que un tribunal de Valladolid abra juicio oral al cómico Héctor de Miguel por un delito de acoso contra la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos", ha explicado el presentador del programa de La Sexta.

"Ahora mismo se enfrenta a una posible pena de dos años de cárcel", ha lamentado El Gran Wyoming. Y es que, Castellanos, tal y como señala el comunicador, "es esta mujer con nombre de un país extranjero pero alma española, que se dedica a denunciar a diestro y siniestro todas las herejías que ve". Por ejemplo, advirtió que en los colegios de Castellón "les estaban dando a niños de 11 años libros sobre cómo cocinar con semen".

El Gran Wyoming carga contra Abogados Cristianos: "Lo único que tienen de cristianos es que creen en el infierno"

Quequé tendrá que ir a juicio "por un delito de acoso después de hacer un chiste en un programa de humor". "Es injusto. Por el mío del jaguar no me han pedido ni una mísera orden de alejamiento de este plató", bromea el presentador, quien considera que la denuncia "es bastante paradójica", "porque se presentan como víctimas de acoso cuando ellos son unos verdaderos profesionales del acoso. ¿Qué pasa que quieren la exclusiva?".

Además, El Gran Wyoming recuerda que es la tercera querella que interponen contra Héctor de Miguel, "que eso es ya casi ensañamiento. Y eso por no hablar de otros casos en los que han puesto a funcionar toda su maquinaria, por ejemplo, el de Noelia, una joven que lleva desde al año 2024 intentando ejercer su derecho a la eutanasia sin conseguirlo, porque Abogados Cristianos ha recurrido una y otra vez la decisión, y se ha querellado hasta con los médicos que hicieron un informe favorable".

"Pues ya veis, lo único que tienen de cristianos es que creen en el infierno. Y de hecho le han creado uno a esa chica. Llamadme iluso, pero a mí me gustaría vivir en un país donde una asociación como esta no se pueda querellar contra un cómico por un chiste. Y si eso es mucho pedir, me conformaría con un país en el que ningún juez ni fiscal contemporizase con un grupo ultra", sentencia.