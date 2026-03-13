El Gran Wyoming representa a muchos con su alegato sobre el último varapalo al franquismo y la familia del dictador

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este jueves haciéndose eco del último mazazo a la familia Franco: tendrán que devolver al Estado una de las muchas propiedades que aún tienen bajo su nombre desde la dictadura. El presentador ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo, que obliga a los herederos del dictador a devolver finalmente el Pazo de Meirás en Galicia.

"Incluso la corrupción era mejor antes. Ahora unos cuantos chorizos amañan un contrato, una licencia de algo... Pero es que antes se robaba como Dios manda, a mano llena, a palas. Y si no que se lo pregunten a los Franco", ha comenzado bromeando el rostro de La Sexta antes de compartir con la audiencia uno de los titulares más sonados de este jueves.

El Gran Wyoming celebra la decisión del Tribunal Supremo contra la familia Franco: "No es que no hubiese libertad, es que no había bizum"

"Hoy por fin el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia por la que esta familia debe devolver el Pazo de Meirás, un palacete del siglo XIX que se regaló al generalísimo gracias a donaciones voluntarias...", ha continuado explicando el Gran Wyoming con sorna. "Pues sí, la gente de la zona es que era muy generosa en 1938, sobre todo cuando llamaban a tu puerta cinco tipos uniformados para pedirte dinero. ¿Pero qué queréis? No es que no hubiese libertad, es que no había bizum", añadía entre risas.

Y el comunicador no ha dudado en asestar otro mazazo a la familia del dictador recordando toda su herencia robada. "Pero el Pazo de Meirás es solo una migaja, esta familia tiene fincas, edificios en las mejores zonas de Madrid, locales, palacetes, aparcamientos... Tienen tantos inmuebles que podrían montar su propio portal como Idealista", ha llegado a comparar el presentador, mostrando en pantalla un montaje con el rostro de franco y el título 'Falangista'.

"Y a todo esto hay que sumar lo que los herederos de Franco han ido vendiendo. Se calcula que la fortuna puede estar entre 500 y 600 millones de euros. Sí, en este país se permitió a la familia Franco robar todo lo que quiso porque no había otra cosa", ha denunciado el Gran Wyoming, recordando la expoliación de propiedades durante la dictadura y cómo la familia se ha beneficiado económicamente durante décadas tras su fallecimiento.

"Porque claro, si te oponías te fusilaban y te partían la tarde. Pero cuando hubo remedio tampoco se les reclamó con determinación que devolviesen lo que habían expoliado. En fin, aunque se ha tardado mucho el Pazo de Meirás ya es patrimonio de todos los españoles", ha celebrado el conductor de 'El Intermedio'

"Y ese no es el único consuelo, el otro es saber por qué saludaban solo con un brazo en alto: porque el otro lo tenían metido ahí bien en el bolsillo", añadía finalmente el Gran Wyoming entre risas y aplausos para reunirse con Sandra Sabatés en la mesa principal del programa y arrancar oficialmente la emisión repasando las noticias de la jornada.