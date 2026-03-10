A Ayuso le han debido pitar los oídos tras lo que dice el Gran Wyoming de su última salida de tono sobre EEUU

El Gran Wyoming ha analizado en la primera emisión semanal de 'El Intermedio' el nuevo viaje oficial que Isabel Díaz Ayuso ha realizado a Estados Unidos. En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado Nueva York, según ella, para fortalecer las relaciones entre EEUU y España.

Tal y como ha recordado Sandra Sabatés, esta sexta visita de Díaz Ayuso coincide con el día en el que la "Justicia ha obligado a la presidenta madrileña a crear un registro de médicos objetores al aborto". Sin embargo, la política del PP no ha hecho mención alguna a este varapalo judicial, y "ha preferido destacar la vocación diplomática de su visita".

En su discurso, Ayuso ha destacado que la alianza entre España y Estados Unidos "seguirá en el tiempo", gobierne quien gobierne. Además, ha dejado claro que su gobierno la fomentará "a través de Madrid en lugar de romper lo que tantos han construido". Un claro dardo a Pedro Sánchez, quien desde el primer momento se impuso a Donald Trump en su guerra contra Irán.

Tras ver las declaraciones de la presidenta madrileña, El Gran Wyoming ha ironizado con este viaje: "Lo que le gusta a Ayuso Estados Unidos. Además, se ha encontrado allí con el alcalde de Sevilla. ¡Qué bien se lo pasan! Yo le ponía un Falcon a esta mujer, es su país favorito junto con Israel y España dentro de España". El presentador asegura que, "aunque nadie se lo ha pedido, ella se va a encargar de arreglar las relaciones bilaterales. Ya tiene hasta su eslogan: 'Albares, vete a echar la siesta que Ayuso nos saca de esta'", ha bromeado.

El Gran Wyoming sentencia a Ayuso tras su última visita a Estados Unidos

Eso sí, según el presentador de 'El Intermedio', para ello debería hacerse entender, algo que no parece fácil. Además, El Gran Wyoming también se ha pronunciado sobre la reflexión que ha hecho la política del PP en este mismo acto. Ayuso ha querido enviar un mensaje "a todos los norteamericanos" que le habían trasladado las mujeres iraníes que viven en la Comunidad de Madrid y celebraron el Día Internacional de la Mujer en la sede de la comunidad.

Según la presidenta madrileña, "su mensaje fue: 'Gracias'. Y ojalá este sea el comienzo de la liberación de tantas mujeres por todo el mundo. Ojalá haya sido esto un globo que se ha pinchado y que cambia las cosas". Y se preguntaba: "Pienso que si nadie hace nada ¿de verdad creen que la paz se va a asegurar en el mundo?". "Por tanto, no queriendo la guerra se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno y no desguazar lo que tanta gente ha construido a lo largo del tiempo, con eslóganes vacíos y con hipocresía", añadía.

Tras escuchar estas palabras de Isabel Díaz Ayuso en Nueva York, El Gran Wyoming ha reconocido que no sabe si estaba alucinando o Ayuso "tiene una empanada de zamburiñas, sardinas, chicharillos…". "¿Cómo os quedáis? La guerra tiene sus cosillas buenas y lo que no se puede es desguazar con pancartas, destruir así una guerra tan bonita", ironizó el conductor de 'El Intermedio'.

Por último, invitó a Ayuso a preguntar a las mujeres que viven en Irán "qué opinan de los bombardeos de Netanyahu y Trump, a lo mejor no quieren que las liberen tanto". "Vaya desperdicio de viaje oficial, este discurso, más que de Nueva York, parece propio de Galicia sobre todo, como decíamos, por la empanada que lleva encima Ayuso", sentenció El Gran Wyoming.