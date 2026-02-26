El Gran Wyoming tira de su estilo y desmonta la amenaza de Vox al presidente de RTVE en un cristalino alegato

El Gran Wyoming ha arrancado la emisión de 'El Intermedio' este miércoles con un ácido monólogo destacando una de las noticias del día, la retirada de Yolanda Díaz. Y es que la vicepresidenta segunda del Gobierno "ha anunciado que no será candidata en las próximas elecciones" como líder de Sumar.

El presentador cree que la ministra de Trabajo tenía otra opción: "Esperar a que llegue la ultraderecha y legalice su partido". Ya que, este martes, Vox "amenazó con ilegalizar a todos los partidos independentistas cuando lleguen al poder". "Y ya puestos, ¿por qué no también a Sumar? O a Podemos, que se pasan el día independizándose unos a otros", ha bromeado El Gran Wyoming.

Pero no solo eso, sino que, además, el partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal "también ha amenazado con entrar a Televisión Española con motosierra, lanzallamas e incluso echar al presidente de RTVE a patadas". "¿Qué queréis? Esto me preocupa", confiesa el comunicador, ya que "no es que no sepan cómo funciona la democracia, es que no saben cómo funcionan los timbres".

El Gran Wyoming asegura "de un tiempo a esta parte, Vox no tienen reparo en lanzar amenazas de todo tipo: un día prometen reportar a ocho millones de migrantes, otro amenazan a instituciones como la Academia Valenciana de la Lengua, otro con eliminar los derechos LGTBI y acabar con el desfile del Orgullo. Claro que sí, el que quiera ver cachas sudorosos que se ponga el fútbol, que ahí se abrazan por un motivo más noble que estar enamorado, ¡meter un gol!", ironiza.

La advertencia del Gran Wyoming sobre la posible llegada de Vox al Gobierno

El Gran Wyoming y Manuel Mariscal de Vox.

Sin embargo, lo más grave de todo, es su intento de acabar con la libertad de expresión, pues los medios de comunicación también están en su punto de mira. "Han amenazado con cerrar la televisión autonómica valenciana À Punt, han dicho lo mismo de Canal Sur e incluso La Sexta", ha informado El Gran Wyoming.

Ante esto, el presentador de 'El Intermedio' ha explotado, aunque sin perder el humor que le caracteriza: "Mírame bien, aunque lleve la camisa con holgura… ¡Hasta aquí podíamos llegar! Si gobierna Vox yo no me muevo de aquí, total dónde voy a ir si ya han prohibido el desfile del Orgullo". Y, aunque haya quien pueda pensar que son solo amenazas, él las considera "creíbles. Viendo cómo han cumplido lo prometido sus gurús ideológicos como Milei o Donald Trump… yo no me fiaría".

"No estamos ante el típico 'que viene el lobo', es que el lobo ya nos ha explicado qué gallina se va a comer. Y no sé vosotros, pero yo no tengo nada de gallina, me identifico más con el gallo: por las ganas de pelear y por las patas", sentencia con contundencia El Gran Wyoming, antes de dar comienzo 'El Intermedio'.