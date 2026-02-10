Jesús Cintora habla en estos términos de El Gran Wyoming en TVE tras lo que oye decir a Miguel Tellado

Este lunes 9 de febrero, en 'Malas lenguas', Jesús Cintora salió en defensa de El Gran Wyoming tras unas declaraciones de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, sobre la presencia de Vito Quiles en el acto final de campaña de su partido en Aragón.

El político defendió la participación del agitador ultra, denunciado por Sarah Santaolla por acoso, en el cierre de campaña de las elecciones aragonesas del pasado domingo. "Miles y miles de españoles ven, desde su valentía y su arrojo, consigue dar voz a lo que otros no son capaces de hacerlo. Le acusan de perseguir a la gente con un micrófono para conocer su opinión", aseguró Tellado.

Lejos de quedarse ahí, el secretario general del PP llegó a comparar a Vito Quiles con el presentador de 'El Intermedio': "Tengo que decirle que eso no es nada nuevo, se lo hemos visto a Wyoming hace años en aquel 'Caiga quien Caiga…'". Tras la emisión de estas palabras en el programa de TVE, Jesús Cintora no dudó en salir en defensa de su compañero de profesión: "Tremendo comparar a El Gran Wyoming con Vito Quiles. Él no va por ahí acosando a periodistas".

Jesús Cintora sale en defensa de El Gran Wyoming

"El Gran Wyoming no hace apología del comienzo de la Guerra Civil, no hace actos en las universidades en contra de las autoridades universitarias, no va a los centros de trabajo como Televisión Española a esperar a Sarah Santaolalla y seguirla hasta su casa...", prosiguió Jesús Cintora, dejando claro que nada tiene que ver un profesional como El Gran Wyoming con un agitador como Vito Quiles.

Tras estas palabras del presentador de 'Malas lenguas', Marta Nebot, colaboradora del programa, recordó sus tiempos como reportera en 'Noche Hache', donde "tenías la libertad de expresión de poder preguntarle a un ministro de tú a tú, era poder hablar, no era agredir, no era empujar, no era acosar. Esto estaba completamente fuera de lugar, no tenía ningún sentido, entre otras cosas porque te iban a prohibir la entrada a cualquier sitio a partir de ese momento. Sin educación máxima el formato se iba a la mierda".

"Lo que estamos viendo no es reporterismo de calle, se llama delincuencia. Lo que hacen es acosar verbal y físicamente a los políticos. Las imágenes que hemos visto este fin de semana de lo último que se hizo con Pilar Alegría en el último acto de campaña, son como para ponerlas en las clases de periodismo de este país sobre lo que es un delito a la hora de preguntar. Y antes de Wyoming fuimos muchos lo que hicimos esto y lo hicimos bien", sentenció la periodista.

Tras esta certera reflexión de su compañera, Jesús Cintora volvió a tomar la palabra para recordar que Vito Quiles, "mientras pregunta, te mete codo y te insulta. Compararlo con Wyoming es como comparar a Tellado con Churchill", concluyó el periodista, antes de dar la palabra a los demás colaboradores de la mesa.