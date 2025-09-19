Javier Ruiz da la réplica del día a Miguel Tellado tras señalar a RTVE: la pregunta retumba en Telemadrid

En 'Mañaneros 360' se ha abordado este viernes la brutal ofensiva de Donald Trump en Estados Unidos contra los medios críticos y humoristas a raíz de la cancelación del célebre presentador Jimmy Kimmel tras casi 23 años al frente de su show nocturno en la ABC. Y Javier Ruiz ha hilado este asunto, que copa portadas dentro y fuera del país americano, con los ataques sistemáticos que está sufriendo RTVE por parte del PP, que ha declarado la guerra al ente público.

A figuras como Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, Aznar o Martínez-Almeida, se ha sumado ahora Miguel Tellado, portavoz parlamentario y secretario general de la formación de derechas o ultraderecha, según se mire. El político, una de las máximas expresiones de la línea dura y beligerante que se ha marcado el PP, ha cargado las tintas contra TVE, a la que ha tachado, como sus compañeros, de "televisión sanchista".

"Sánchez ha convertido a TVE nada más y nada menos que en el NODO. El brazo televisado del sanchismo", ha afirmado Tellado en unas declaraciones ante los medios de comunicación este viernes. "Una tele de parte que emite 24/7 propaganda de Pedro Sánchez. Propaganda sanchista para desayunar, propaganda sanchista para comer.", ha proseguido en referencia indirecta a Silvia Intxaurrondo o el propio Javier Ruiz con 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'.

Javier Ruiz: "¿No se habrá equivocado de canal? ¿No habrá pinchado Telemadrid?"

"Pura corrupción es lo que protagonizan a través de la televisión pública", ha rematado Miguel Tellado en lo que es una continuación de la campaña de desprestigio que el PP ha desplegado contra RTVE desde hace ya varios días. Y tras emitir ese total, Javier Ruiz no se ha podido contener, dejando una reacción para la posteridad.

"¿No se habrá equivocado de canal? ¿No habrá pinchado Telemadrid? Perdón, eh", ha soltado con mucha, mucha retranca el popular periodista y presentador de las mañanas de La 1. Y es que, en efecto, no hay más manipulación y control ideológico que en la cadena autonómica madrileña por parte del ejecutivo de Ayuso.