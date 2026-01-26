Jesús Cintora salta a desmentir en 'Malas Lenguas' lo que suelta un colaborador sobre la alta velocidad: "Aquí bulos no"

Jesús Cintora llegó en abril de 2025 a la parrilla de TVE con 'Malas Lenguas' con el propósito de desmentir todas las fake news que se publican a diario. Y por eso, cada vez que algún colaborador e invitado cuela algún bulo en directo no duda en desmontarlo. Y eso es lo que ha hecho este lunes con el analista política David Álvaro.

'Malas lenguas' se encontraba analizando cómo desde el PP se está pidiendo la dimisión de Óscar Puente y se duda de la seguridad del sistema ferroviario en nuestro país. Era entonces cuando David Álvaro tomaba la palabra para defender según él el deficitario sistema que tenemos de las vías.

"Hoy mismo el jefe investigador del accidente decía que quién había esparcido, no voy a decir un bulo, pero desinformación era el propio ministro cuando hablaba de la reforma integral de la vía, cuando todo el mundo ha entendido que era una reforma integral y no parcial y ahora se ha tenido que desdecir como se ha tenido que desdecir con la velocidad en diferentes lugares", exponía David Álvaro.

"Yo si que discrepo en que creo que desde ya se puede pedir la dimisión o el cese del ministro por una cuestión muy sencilla porque a día de hoy no tenemos alta velocidad en España, no hay, la tenemos totalmente delimitada. Alguien que quiera circular con alta velocidad hoy en día no puede porque hay una inseguridad de que las vías puedan permitir el paso de los trenes que no existía o no se tenía conciencia meses atrás", seguía diciendo el tertuliano antes de que Jesús Cintora le frenara en seco.

Jesús Cintora desmonta las mentiras de David Álvaro en 'Malas Lenguas'

Y es que el presentador de 'Malas Lenguas' no podía tolerar que alguien mienta en su programa. "Yo vuelvo a apelar y bulo que oiga, bulo que desmentiré. ¿Hay problemas en vías donde se ha reducido la velocidad?, cierto, ¿todas las vías? No. Con lo cual bulo, en España decir que no hay alta velocidad es mentira y lo sabes", le soltaba Jesús Cintora a su colaborador.

"Ahora mismo no se puede operar", se justificaba David Álvaro. "En toda la red de alta velocidad sabes que no es cierto, así que bulos no", volvía a recalcar Cintora. "Bulos no, hay vías donde se ha reducido eso es cierto, pero eso de que no hay alta velocidad no es cierto. Ahora estamos en ese punto de que no hay alta velocidad, no te garantiza llegar vivo, problemas hay pero esto...", desmontaba el presentador.

"¿Por qué generalizar? Si ya de por sí hay un problema no hay porque generalizar", terminaba diciendo Jesús Cintora. Tras ello, era Javier Aroca el que se sumaba a pedir que no se generalice por el bien de nuestra economía y la reputación de nuestro país. "Yo no voy a entrar en vuestro territorio, pero eso sí aquí bulos no", terminaba por sentenciar el presentador al ver que su colaborador seguía erre que erre al decir que no hay alta velocidad en España.