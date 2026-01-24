Jesús Cintora le deja todo claro a Ayuso en RTVE tras lo que ha dicho del accidente de Adamuz y el Gobierno

'Malas Lenguas' se ha centrado este viernes en el discurso político que está marcando la tragedia ferroviaria en Adamuz, e inevitablemente Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la principal protagonista. Jesús Cintora ha repasado así la nueva tanda de ataques de la presidenta de la Comunidad de Madrid al Gobierno, utilizando la catástrofe que suma 45 muertos como una nueva forma de desprestigiar la gestión de Pedro Sánchez.

La líder del Partido Popular en Madrid ha aprovechado su última comparecencia ante los medios para desmarcarse del luto y convertir de nuevo el siniestro ferroviario en un arma política contra el PSOE. "Ayuso incluso ha vinculado esto con el Gobierno central y la DANA. Dice que hay que evitar que se produzcan efectos devastadores como estos, nuevas danas o los incendios...", ha comenzado explicando este viernes el conductor de 'Malas Lenguas'.

Jesús Cintora se planta contra "el caos" de Ayuso y sus ataques al Gobierno por el accidente en Adamuz: "Intentando confundir"

"La DANA y los incendios eran competencias autonómicas, pero Ayuso... Intentando confundir", ha subrayado Jesús Cintora con gesto serio antes de recuperar las declaraciones de la presidenta madrileña. "Se suma también a un gobierno que tenemos que se le van comiendo los problemas que no atiende: apagones, infraestructuras fundamentales, autovías, carreteras... Evitar que se produzcan efectos devastadores en nuevas danas, incendios...", ha explicado Ayuso.

Y el rostro de TVE no ha dudado en sentenciar su discurso en pocas palabras. "Como diría Feijóo, el caos... El caos. En esto estamos, el duelo por supuesto por 45 muertos en Adamuz, uno en Barcelona", recordaba el comunicador, reconduciendo el foco al dolor de las familias de las víctimas y afectados más allá de las rencillas políticas que están ensuciando el período de luto nacional, que culminará con el funeral de estado que tendrá lugar el próximo 31 de enero en Huelva.

Sin embargo, este no es el primer ataque de la madrileña al Gobierno desde que se produjo la tragedia. A principios de semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en poner en entredicho el tiempo de investigación liderado por las distintas instituciones. "No es cuestión de hacer justicias o venganzas, pero todos sabemos que quien impone la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto son los más beneficiados, porque esta vez no tienen a quién culpar", sentenció la presidenta en Onda Madrid asegurando que el Gobierno busca "desviar la atención".