Ferreras desarticula el bulo que salpica al programa 'laSexta Xplica' sobre el accidente de Adamuz

Antonio García Ferreras ha paralizado el análisis y debate habitual de la actualidad política en 'Al Rojo Vivo' este jueves para clamar contra la desinformación que se ha propagado estos días en redes sobre el accidente ferroviario en Adamuz. En concreto, ha utilizado su espacio para desmentir un bulo que afecta de lleno a 'La Sexta Xplica', desmintiendo un clip generado con IA que se ha viralizado.

"Empiezan a aparecer más imágenes falsas de accidentes. Los miserables digitales, que intentan colocarnos diferentes imágenes", ha comenzado sentenciando el presentador antes centrarse en el vídeo compartido en redes que pretende desprestigiar el rigor la calidad del trabajo de 'La Sexta Xplica' y sus tertulias con la intervención de una colaboradora manipulada con Inteligencia Artificial.

Antonio Ferreras cede su tiempo en 'Al rojo vivo' para desmentir uno de los bulos sobre la tragedia de Adamuz que afecta de lleno a 'La Sexta Xplica'

Ha sido entonces cuando han conectado con Jesús Espinosa, verificador de Newtral, que no ha tardado en explicar a Ferreras y compañía el origen de este peculiar bulo. En el clip, supuestamente procedente de uno de los programas de 'La Sexta Xplica' dedicados a la tragedia ferroviaria, recoge una polémica intervención de una invitada. "Han fallecido 41 personas en el accidente de tren, pero si gobernase el PP habrían muerto más", asegura Maribel Mesón en el vídeo viral.

Nuestro compañero, Jesús Espinosa, de @newtral muestra el vídeo que circula en redes generado con IA en el que las palabras de nuestra invitada, Maribel Mesón, han sido modificadas.



El corte original pertenece al programa del 18 de marzo de 2023. Os lo dejamos a continuación. pic.twitter.com/CgN1xHrvRd — laSexta Xplica (@laSextaXplica) January 22, 2026

"Es una frase desafortunada y sin sentido que, por supuesto, ella nunca dijo", ha comenzado explicando el periodista, explicando que las imágenes del espacio de análisis de La Sexta se remontan a un debate sobre el estado de las pensiones en nuestro país emitido en 2023. "Los mayores hemos dado hasta día de hoy todo por una sociedad que me parece que la estáis banalizando", espeta realmente la invitada en su intervención.

Sin embargo, tras el paso de estas imágenes por una herramienta de IA para generar el texto seleccionado, el vídeo se ha propagado en redes como un clip actual sobre el descarrilamiento de los trenes de alta velocidad. "Increíble lo que hacen", ha señalado García Ferreras, condenando la impunidad de quiénes usan estas herramientas para desinformar. A su vez, ha aplaudido a Newtral por su "importantísima" labor al frente de este tipo de bulos y su trabajo de verificación.