Nacho Abad firma récord de temporada en audiencias en 'En boca de todos' y da el sorpasso a Ferreras

Gran día para Nacho Abad el de este martes, 4 de noviembre, por las audiencias de su programa 'En boca de todos' en las mañanas de Cuatro y de 'Código 10', el formato nocturno que presenta en tándem con David Aleman.

El magacín matinal se catapultó a récord de la presente temporada con un destacado 8,3% de cuota de pantalla, que se traduce, además, en su segunda mejor cuota anual y en el segundo mayor resultado de la historia. Solo por detrás del 8,9% alcanzado el pasado 31 de julio.

Entonces, Nacho Abad y 'En boca de todos' dieron el sorpasso a Antonio García Ferreras y su 'Al Rojo Vivo'. Algo que precisamente se ha vuelto a repetir ahora. El programa de Mediaset producido en colaboración con Mandarina se impuso al de La Sexta, que promedió un 7,9% de share.

BRU-TAL #EnBocaDeTodos4N en la mañana de @cuatro subiendo a su 2ª mejor cuota de TODO 2025 con un 8.3%, 252.000 y 1.352.000 espectadores únicos



🚨 +47.6% de plusvalías



— Dos30' (@Dos30TV) November 5, 2025

En competencia directa, Nacho y su equipo lograron aventajar al espacio de Ferreras en medio punto. Ventaja ligera pero muy reseñable. Ya el sorpasso per se lo es, pero donde especialmente hay que poner el acento es en la progresión de un formato y otro.

'En boca de todos' heredó un 3,5% de la serie 'Alerta Cobra' como telonera y 'Al Rojo Vivo' más de un 14% gracias al buen rendimiento de 'Aruseros'. Dicho de otro modo, el magacín de Nacho Abad logró una gran conversión positiva, mejorando en casi cinco puntos. En cambio, Ferreras perdió casi la mitad de la cuota que anotó el programa comandado por Alfonso Arús.

Por la noche, continuaron las alegrías para Nacho Abad porque 'Código 10', presentado también por David Aleman, registró máximo de temporada con un buen 7%, superando en casi dos puntos a 'Batalla de restaurantes' con Alberto Chicote, que regresó débil a La Sexta. El estreno de la tercera temporada marcó un 4,7%.