La Sexta levanta su programación del domingo y emite un especial de 'Al Rojo Vivo' con Ferreras y Ana Pastor

Este domingo 21 de diciembre, los extremeños están llamados a las urnas. Y por ello, como ya es habitual, La Sexta desplegará una programación especial para cubrir la última hora en torno a estos comicios en los que el PP aspira a poder gobernar con mayoría absoluta. Y para ello ha preparado un especial de 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras.

Así, La Sexta aprovechará que el pasado domingo concluyó la temporada de 'Salvados' para ofrecer este especial de 'Al rojo vivo' sobre las elecciones en Extremadura sin afectar a su programación habitual.

Junto a las dos ediciones de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta (que prestarán una atención especial al desarrollo de la jornada electoral en Extremadura), la cadena emitirá a partir de las 21:00 horas el especial 'Al Rojo Vivo Objetivo Extremadura: El Año Decisivo', dirigido y presentado desde plató por Antonio García Ferreras y con Ana Pastor desde Mérida.

El especial, que se emitirá tras el cierre de las urnas, analizará y debatirá sobre el recuento y los resultados que arrojen las urnas con analistas como Lluís Orriols, Antonio Maestre, Ignacio Escolar, Pilar Velasco, Santiago Martínez Vares y Pablo Montesinos.

Para poder analizar todo, 'Al rojo vivo' contará además con la participación de los periodistas de laSexta Noticias, Rodrigo Blázquez, Ángela Vera y María Llapart, especializados en información política.

'Al Rojo Vivo Objetivo Extremadura: El Año Decisivo' prestará especial atención a las implicaciones del resultado extremeño a nivel nacional, desvelando durante su emisión un barómetro sobre la situación política en nuestro país.

Así queda la programación de noche de La Sexta este domingo:

20:00h - 'La Sexta Noticias Fin de Semana'

21:00h - 'Al rojo vivo Objetivo Extremadura: El año decisivo'

22:45h - 'Al rojo vivo Objetivo Extremadura: el análisis'

01:30h - 'El espía inglés'