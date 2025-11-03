Ferreras es demoledor como ninguno al calificar a Carlos Mazón con tres palabras de las que resuenan

Antonio García Ferreras ha arrancado 'Al rojo vivo' este lunes sin pelos en la lengua ofreciendo su análisis más crítico sobre la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. El presentador ha analizado el anuncio del dirigente del PP de este lunes, días después del primer aniversario de los estragos de la DANA en Valencia, y no ha podido evitar revolverse contra las palabras del presidente para justificar su tardía salida.

"Carlos Mazón dice que ya no puede más, pero a esta hora, en estos momentos, sigue siendo presidente de la Comunidad Valenciana. Anuncia que se va pero no pronuncia la palabra dimisión...", ha comenzado subrayando el presentador de La Sexta antes de echar por tierra la comparecencia especial del presidente valenciano y poner el foco en su "victimismo".

Ferreras estalla contra Carlos Mazón: "Sinvergüenza, miserable y mentiroso"

"Un Mazón sinvergüenza, miserable y mentiroso hasta el final", ha sentenciado Antonio García Ferreras tras repasar las declaraciones de Mazón, en la que ha cargado contra Pedro Sánchez y el gobierno central por "usar a las víctimas" y encabezar una campaña en la que se le ha acusado de "asesino" durante el último año por su actuación durante el 29 de octubre de 2024.

Carlos Mazón anuncia que se va, sin decir la palabra dimisión y sin dejar el acta de diputado.



ARRANCAMOS en directo en @laSextaTV

Y Antonio García Ferreras no ha dudado en sentenciar con dureza los ataques del presidente valenciano al ejecutivo. "Su discurso de hoy, victimista, tramposo y falto de dignidad. Lleva un año insultando a las víctimas con su falta de sensibilidad, con sus mentiras... Y ahora añade que las víctimas están siendo manipuladas, manejadas por el gobierno de España", ha subrayado el periodista.

"Carlos Mazón a esta hora se va, pero atentos porque sigue siendo el presidente y veremos hasta cuando", ha advertido entonces el comunicador, recordando que lejos de convocar nuevas elecciones en la Comunidad Valenciana, su sucesor queda en manos de una negociación con Vox. "Es impresionante porque si dura la comparecencia un poco más acaba diciendo que Pedro Sánchez le obligó a comer con Maribel Vilaplana desde las 15:00 hasta las 18:45 horas" ha insistido.

"Todo va a depende ahora de la negociación con Vox... Con la extrema derecha. Esto puede alargarse y Carlos Mazón puede seguir siendo presidente meses y meses", ha vaticinado Ferreras, sin abandonar su tono crítico contra el político del Partido Popular. "Por cierto, una cuestión que no ha aclarado todavía: ¿De 19:00 a 20:00 de la tarde durante la DANA qué hizo Mazón? ¿Qué ha ocultado? Hoy no lo ha aclarado", ha terminado subrayando.