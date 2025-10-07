Antonio García Ferreras sentencia a Carlos Mazón con las dos palabras más demoledoras en La Sexta

Pasan los días y el gobierno de Carlos Mazón cada vez está más contra las cuerdas con los vídeos y audios que están saliendo del CECOPI del trágico 29 de octubre del año pasado con la DANA. Y este martes, Antonio García Ferreras no se ha podido reprimir en 'Al Rojo Vivo'.

En uno de los nuevos vídeos se puede ver como Salomé Pradas, la que fuera consellera de Interior y encargada de las emergencias ya mostraba su preocupación por los barrancos, entre ellos el del Poyo, y su posible desbordamiento. Algo que no cuadra con todas sus versiones de lo sucedido y lo tarde que se enviaron las alertas a los ciudadanos.

"Es muy revelador. No solo por el contenido, Salomé Pradas es informada a las 12:32. Claro un tipo como Mazón que tiene la cara muy dura dirá ya sabemos que a las 12:32 estaba informada pero luego la situación, digamos el peligro se rebajó y fue por la noche cuando aumentó. Pero la cuestión clave no es esa, la clave es que estamos viendo unas imágenes que la Generalitat y Emergencias negaban que existían, se las han ocultado, estas imágenes en las que vemos como hubo un comportamiento absolutamente negligente de Salomé Pradas existen", comentaba de primeras Antonio García Ferreras.

"Es que lo negaron a la jueza, negaron que existiesen imágenes a las cortes valencianas, dijeron que no existía absolutamente nada y que no había ninguna grabación. Lo que ahora dirá Carlos Mazón es que ya sabíamos que la cosa estaba mal a las 12:30, no lo que estamos demostrando es que esas imágenes existen y ellos mintieron claramente", insistía el presentador de 'Al rojo vivo'.

Ferreras, más rotundo que nunca contra Mazón: "Caradura sinvergüenza"

Después, el espacio de La Sexta se hacía eco de las preguntas de la prensa a Carlos Mazón sobre el rechazo de muchas de las familias de las víctimas a participar en los actos que ha organizado la Generalitat para conmemorar la tragedia y sobre la existencia de las imágenes del CECOPI con el presidente defendiendo una y otra vez su versión sobre que no se informó del tsunami que se produjo por la tarde.

"Este caradura sinvergüenza que no responde a esa información que asegura que la Consellería de Emergencias es decir, su gobierno, le ha dicho a la jueza y a las cortes valencianas que no había soporte documental alguno. Y el soporte existe. Y se ha desvelado. Y es relevante", reaccionaba con crudeza Antonio García Ferreras.