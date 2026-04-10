Javier Ruiz difunde que el padre del 'número 2' de Ferreras presidió la comisión de la FAPE que censuró su labor profesional

Javier Ruiz se encuentra en el ojo del huracán ante el acoso que está recibiendo por parte de Vito Quiles y por el expediente de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) que considera que mintió en su programa en TVE.

En este sentido, hay que recordar que la FAPE informó hace unos días que la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo considera que Javier Ruiz vulneró el Código Deontológico en 'Mañaneros 360' al afirmar en una entrevista realizada a la portavoz de VOX, Isabel Pérez Moñino, que "nueve de cada diez violaciones en España son españoles".

Una afirmación que desde la FAPE sentencian que "no responde a la verdad", y por tanto, vulnera el deber de "fundamentar y contrastar" los datos y la información contemplados en el punto III.1.a de los Principios de Actuación del Código.

Después de la publicación de dicho informe, Javier Ruiz no dudó en señalar a la FAPE por no haberle dado derecho a réplica ni haberle informado de que le habían abierto un expediente. "La FAPE dictamina sobre mi actuación sin escucharme, sin convocarme y sin notificarme. Condenar sin permitir alegaciones sorprende... o no (OTRA coincidencia más). Y vulneras sus propios procedimientos reglados (art. 9.5). Hay inquisiciones (y sindicatos de intereses) más sutiles", señaló el periodista.

Pues bien, después de que este jueves, Javier Ruiz no dudara en señalar sin ningún pudor a Atresmedia y Mediaset por estar detrás de la cacería mediática a la que está siendo sometido por su liderazgo en TVE con 'Mañaneros 360', ahora el periodista ha decidido compartir el artículo que ha escrito el diario Público en el que se destapa que el presidente de la Comisión de la FAPE es el padre de César González Antón, director de La Sexta Noticias y por ende, número 2 del gran rival del presentador de La 1, Antonio García Ferreras.

"¡SORPRESA! El padre del 'número 2 de Ferreras' presidió la comisión que censura la labor profesional de Javier Ruiz, @publico_es –Admite que no contactó con el periodista para conocer su versión –No aclara qué criterios sigue para censurar a profesionales", comparte Javier Ruiz en su cuenta de "X".

¡SORPRESA!

El padre del 'número 2 de Ferreras' presidió la comisión que censura la labor profesional de Javier Ruiz, @publico_es

–Admite que no contactó con el periodista para conocer su versión

–No aclara qué criterios sigue para censurar a profesionaleshttps://t.co/4DPTVzCzTA — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) April 10, 2026

El vínculo del presidente de la comisión de la FAPE con el gran rival de Javier Ruiz

Dicho artículo recoge como el periodista Fernando González Urbaneja, padre del director de informativos de La Sexta, fue el presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo que cuestionó a Javier Ruiz por su mentira en 'Mañaneros 360'.

El propio Fernando González Urbaneja aclara que la FAPE envió un correo el pasado 1 de diciembre a La Cometa, la productora de 'Mañaneros 360' para informarles del expediente abierto contra el presentador. "El 1 de diciembre trasladamos la queja por el correo electrónico que TVE nos dio como el adecuado para comunicar cualquier cosa al programa de Javier Ruiz. Nosotros tenemos ese correo que nos dio TVE y tenemos la notificación de que el correo ha sido recibido y abierto. ¿Que luego allí, en la productora, alguien lo ha abierto y lo ha tirado a la papelera? Ese ya no es mi problema", defiende el periodista.

"Mi hijo tiene ya 49 años y es responsable de lo que hace. Sí que ha habido algún caso que le ha afectado directamente a él y yo me he abstenido. Cuando le ha afectado directamente a él, sí que me he abstenido", responde González Urbaneja al ser preguntado por Público sobre el por qué no se abstuvo de participar en esta comisión siendo el padre del director de los informativos de La Sexta y número 2 del gran rival de Javier Ruiz, Antonio García Ferreras. "Nosotros no condenamos, ni sancionamos ni nada de eso; solo decimos 'el código dice que hay que verificar y usted no ha verificado'", concluye.