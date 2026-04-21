Marc Giró no se corta ni un pelo con Ferreras tras abordarle con esta indigesta pregunta sobre Pablo Iglesias

Antes de su gran estreno en el prime time de La Sexta este martes, Marc Giró ha conectado con 'Al rojo vivo' para desvelar todos los detalles que quedan por conocer de 'Cara al show' y su llegada a Atresmedia. Sin embargo, el catalán ha terminado poniendo en un aprieto a Antonio García Ferreras al abordarle con una inesperada pregunta sobre Pablo Iglesias de la que ha tenido que salir del paso en directo.

"A lo mejor cambio a mejor, es que la gente tiene la manía de que cuando cambias lo haces a peor... ¿Y si cambio a mejor en La Sexta?", ha comenzado contestando el showman ante las críticas que ha recibido por "venderse al capital" tras cambiar RTVE por Atresmedia. "Por cierto, me has querido quitar hasta el despacho, ya me han dicho que me tengo que ir", le recriminaba entonces el conductor de 'Al rojo vivo'.

Ferreras no duda en esquivar la comprometedora pregunta que Marc Giró cuela sobre Pablo Iglesias: "El silencio es revolucionario"

Ha sido entonces cuando han mostrado las imágenes de Marc Giró aporreando la puerta de Ferreras en las instalaciones de San Sebastián de los Reyes con una broma que ha resonado poco después durante la entrevista. "¡Ferreras ábreme! ¡Que no soy Pablo Iglesias! ¡Ábreme! Me cago en la mar... Tiene miedo", gritaba el presentador de 'Cara al show' sin lograr abrir la puerta del supuesto despacho del comunicador.

Marc Giró ha preguntado a Ferreras por Pablo Iglesias y su reacción ha sido esta. pic.twitter.com/XF4y0dS71R — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) April 21, 2026

"Miedo no, pero ya me tienes de inquiokupa", ha bromeado entonces el conductor de 'Al rojo vivo' justo antes de que el catalán le abordase con la pregunta que quería evitar a toda costa. "Hablando de Pablo Iglesias... ¿Cómo va vuestra relación? ¿Ya estáis más amigos o como va eso? Esto lo tenéis que solucionar eh", le recriminaba el comunicador mientras Ferreras cambiaba inmediatamente de expresión.

Con gesto algo más serio que durante el resto de la conexión, el presentador se limitaba a esquivar la pregunta. "¿Esto qué es, tengo una carta para ti? Sabes que pasa, que el silencio es revolucionario Giró. Es más, me han dicho que me has dejado una carta también", contestaba desviando el foco de la pregunta mientras Mac Giró trataba de reprimir la risa. "Es que me estoy enterando ahora mismo", señalaba el periodista evitando pronunciarse sobre el antiguo líder de Podemos.

Así, el espacio de La Sexta mostraba otro clip de Giró en la redacción escribiendo una carta para su nuevo compañero de cadena. "Antonio, soy Marc Giró, me han dado tu despacho, vete haciendo cajas", escribía el comunicador en una hoja. "Con él he sido más contundente, porque con estos heteros, o les dices las cosas contundentes, que es su idioma, o no se enteran de nada", denunciaba el catalán.