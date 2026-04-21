'La Revuelta' cierra un fuerte invitado para auspiciar la oferta de TVE que hará sombra a Marc Giró en La Sexta

'La Revuelta' jugará un papel clave en la estrategia de TVE para contaatacar al esperado estreno de Marc Giró en La Sexta. Con el fin de blindar las audiencias de 'Al cielo con ella', el espacio de Henar Álvarez que ha tomado finalmente el testigo del catalán en La 1 tras su salida, el programa de David Broncano recibirá a un invitado que recientemente ha acaparado todos los titulares por su inesperada historia de amor.

Poco después de su mudanza al prime time de La 1 con su esperada entrevista exclusiva a Shakira, Henar Álvarez ya tiene nueva competencia más allá de 'Supervivientes', pues tras un mes de intensa y enigmática promoción, Marc Giró también finaliza su cambio de casa televisiva con el estreno de 'Cara al show', que aterrizará en La Sexta este martes con Estopa, Jordi Évole, Yolanda Ramos y Chiara Oliver como invitados estrella.

Mañana MARTES ESTRENO de #CaraAlShow con Marc Giró y toda esta gente guapísima:



✨ @estopaoficial

✨ @jordievole y Eduardo Casanova presentándonos SIDOSA

✨ Yolanda Ramos

✨ @chiaraoliver cantándonos en directo



📺📍23 h en @laSextaTV y @atresplayer pic.twitter.com/V0CwxEgoKQ — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) April 20, 2026

David Broncano recibirá a Maxi Iglesias en 'La Revuelta' para impulsar a Henar Álvarez frente a Marc Giró

Es por eso que David Broncano, como telonero de 'Al cielo con ella', ha decidido sacar la artillería pesada este martes 21 de abril con la visita de Maxi Iglesias. El actor regresará a 'La Revuelta' esta semana para presentar 'Todo lo que nunca fuimos', su nueva película que llegará a las salas de cine el 6 de junio y que adapta la exitosa novela homónima de Alice Kellen. Una entrevista más que esperada teniendo en cuenta los últimos titulares sobre su vida pasada.

Y es que, cabe recordar que la Semana Santa dejó una de las exclusivas más sondas de la prensa del corazón de este 2026 cuando Lecturas destapó la relación del actor de 35 años con la actriz Aitana Sánchez-Gijón (57 años), mostrando imágenes inéditas de ambos en una actitud de lo más cariñosa. Así, el romance intergeneracional que interpretaron hace más 10 años en 'Velvet' de Antena 3 se volvía realidad a ojos de todo el mundo gracias a la revista.

Si bien 'La Revuelta' suele mantener la identidad de sus invitados como una incógnita hasta un par de horas antes de su emisión en La 1, David Broncano ha decidido adelantar este invitado estelar durante la entrevista de este lunes. Tal vez para comenzar a acaparar el foco frente a la competencia y así allanar el terreno para Henar Álvarez este martes en su lucha de audiencias con su predecesor.

Por su parte, 'Al cielo con ella' contará con otro elenco de potentes invitados para hacer frente al estreno de Marc Giró, recibiendo a Loles León, Silvia Intxaurrondo, Pasión Vega además de contar con Edu Soto y Toni Acosta. A su vez, 'Zero dramas' dará el salto al late night de La 1 este martes tras la entrevista de su presentadora en el espacio de Henar Álvarez, con Mónica Cruz estrenándose como colaboradora.