Qué dos invitados van hoy, lunes 20 de abril a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras cerrar la semana con la visita de Ca7riel y Paco Amoroso, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el popular dúo musical argentino para descubrir todos los detalles de 'Free Spirits', su tercer álbum de estudio que llega después de éxitos como 'Baño María' o 'Papota'. A su vez, este año regresarán de gira por España, teniendo como únicas paradas el Palau Sant Jordi y el Movistar Arena.

La visita del dúo de artistas se tradujo en un 10.2% de share y 1.190.000 espectadores, mientras que 'El Intermedio' cosechó un 10.2% de share y 1.128.000 espectadores con su celebración de los 20 años en La Sexta y 'El Hormiguero' lideró una noche más con un 13.6% de cuota de pantalla y 1.598.000 espectadores gracias a la visita de Marta Díaz y TheGrefg de cara a su participación en 'La Velada'.

Diego Armando Maradona Jr. y Miguel Poveda, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 20 de abril 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi, que regresan al espacio de Antena 3 para adelantar todos los detalles posibles sobre la nueva temporada de 'La Voz Kids', que arrancará próximamente. Por su parte, David Broncano recibirá a Diego Armando Maradona Jr. y Miguel Poveda.

Que alguien me explique lo de hoy. pic.twitter.com/a6NkEAPGON — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 20, 2026

El exfutbolista y entrenador argentino aterrizará por primera vez en 'La Revuelta' este lunes justo antes de su cita en el partido benéfico que se celebrará el próximo 26 de mayo en el estadio que lleva el nombre de su madre. El hijo de la leyenda del fútbol participará en el encuentro entre Napoli Legends y el Lengends Resto del mundo para recaudar fondos.

Y la recta final de la noche queda reservada en esta ocasión para el cantaor flamenco Miguel Poveda, que visita David Broncano para presentar 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', su nuevo documental donde narra su fascinación por Federico García Lorca.