RTVE contraataca en su programación al debut de Marc Giró y anuncia el cambio de esta oferta de La 2 a La 1

RTVE no quiere darle alas a Marc Giró en su estreno en el prime time de La Sexta con 'Cara al show'. Por eso, la cadena pública se rearma este martes con una nueva entrega de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez con invitadas como Loles León y Silvia Intxaurrondo y otro movimiento inesperado.

Así, además de ofrecer una nueva entrega de 'Al cielo con ella' después de 'La Revuelta', La 1 también competirá en late night con una nueva entrega de 'Zero Dramas', el programa que conduce Loles León y que al igual que pasó con el de Henar Álvarez dará su salto de La 2 a La 1.

De esta manera, Loles León estará por partida doble en la noche del martes de La 1. Primero como invitada de Henar Álvarez y posteriormente con una nueva entrega de su programa que comenzará en torno a las 0:30 horas justo después de 'Al cielo con ella'.

Queda por ver si este movimiento supondrá el salto definitivo de 'Zero dramas' a la parrilla de La 1 abandonando definitivamente La 2 o si en cambio será solo una prueba con la que competir contra el debut de Marc Giró en La Sexta.

Así queda la programación de La 1 este martes:

21:40 horas - 'La Revuelta'

23:00 horas - 'Al cielo con ella'

00:30 horas - 'Zero Dramas'

01:50 horas - 'La noche en 24h' (reposición)

Los invitados de 'Zero Dramas' en su salto a La 1

Antonio Resines y Loles León en 'Zero Dramas'

Loles León tomará el testigo de Henar Álvarez y contará con una mesa de lujo: Antonio Resines, Carmen Morales, Gonzalo Miró y la colaboradora Mónica Cruz debatirán sin cortapisas sobre la tendencia a la sologamia, la "infidelidad financiera" y los límites éticos de la edición genética.

La noche arrancará abordando la sologamia, tendencia de casarse con uno mismo. El debate explotará con la "pregunta bomba" sobre si este movimiento es amor propio o puro ego, contando con el testimonio real de Vanessa García, quien celebró su propia boda hace tres años.

El segundo tema de la noche será la infidelidad financiera. Con la ayuda de la experta Bárbara Montes, el equipo analizará por qué ocultar cuentas bancarias o deudas puede ser tan doloroso como una traición física. Además, de la mano del científico Lluis Montoliu, se explorarán los límites éticos de la edición genética y el polémico caso de la familia Collins en Estados Unidos.

La emisión se completará con 'El Consultorio Sexual', en el que la mesa desentrañará los secretos del Kamasutra y resolverá distintas consultas. Entre confesiones inesperadas y una ronda final de "chupitos sexuales", la banda del programa pondrá el broche de oro musical.