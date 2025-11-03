Pedro Piqueras irrumpe en TVE y firma una de las reacciones más altisonantes del día sobre Mazón y el PP

Pedro Piqueras ha intervenido en 'Mañaneros 360' en La 1 de TVE para valorar la noticia política del día: el anuncio de dimisión, no sustanciada todavía, de Carlos Mazón. Todo, en una comparecencia deplorable en la que el político del PP se ha posicionado como una víctima por "permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos" y en la que, sin pudor alguno, ha culpado al Gobierno central del abandono en "las primeras horas" de la DANA y en la actualidad.

Mazón, en definitiva, ha asumido pocas responsabilidades y ha continuado estirando su miserable guion y sus excusas. Sí ha reconocido que no estaba donde tenía que estar el día en que la riada asoló Valencia, pero no ha parado de señalar al gobierno de Sánchez, al que le ha atribuido una falsa dejación en la reconstrucción de la comunidad: "La falta de ayuda en las primeras horas fue clamorosa. Y aún lo sigue siendo". "Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos", ha llegado a afirmar, asegurando que no ha habido "ni una sola aportación". Otra falacia mezquina más.

Por si no fuera suficiente, Carlos Mazón, en un discurso absolutamente indigno de principio a fin, ha defendido su tesis del apagón informativo por enésima vez -algo que la jueza de Catarroja ya desmontó en la instrucción del caso- y ha reiterado su acusación a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la AEMET, organismos dependientes del Gobierno central, de no avisar correctamente. Falso una vez más.

Entretanto, el todavía president, pues no ha registrado esa dimisión por ahora, ha dejado en manos del PP y Vox su sucesión, manteniendo el escaño para conservar la condición de aforado y, por ende, el cobijo ante los jueces de cara a una próxima imputación. Y es que el cerco judicial se va a estrechar sobre Mazón más pronto que tarde y, por ello, se aferra al aforamiento como escudo.

Pedro Piqueras: "Hoy es un día muy aciago para la credibilidad política desgraciadamente"

Pues bien, ante todo esto, Pedro Piqueras se ha mostrado impresionado en La 1 de TVE: "No doy crédito a nada de lo que estoy escuchando. Hoy es un día muy aciago para la credibilidad política desgraciadamente". Esa ha sido la primera valoración del veterano periodista y comunicador en el programa matinal conducido por Javier Ruiz.

Acto seguido, se han mostrado las primeras declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox. Partido que ahora mismo tiene la llave en la Generalitat Valenciana, pues de él dependerá si Mazón tendrá un sustituto interino hasta 2027 o si hay un adelanto electoral; esto último busca ser evitado en Génova a toda costa. Sin sorpresas, Abascal ha deslizado la culpa de todo a Pedro Sánchez nuevamente y ha acusado a Feijóo de seguir el guion del presidente del Gobierno y de darle un balón de oxígeno con esta crisis abierta ahora en Valencia.

Sobre ello se ha pronunciado también Pedro Piqueras, dejando una de las reacciones más potentes de la jornada. "Lo que escuchamos es no salirse del guion. ¿Alguien suponía que Abascal iba a decir algo diferente a lo que está diciendo? Yo desde luego no. Esperaba que echara la culpa de todo a Pedro Sánchez y que se desmarcara del PP en algún sitio. La verdad es que está obrando con una seguridad al hablar con su guion como si fuera el que realmente manda".

"En el PP no se pueden hacer peor las cosas (...) No salgo de mi asombro"

"Mi gran pregunta es quién manda en el PP en Valencia o quién ha ordenado al señor Mazón que por fin dimita después de aplausos, de levantarle la mano y de abrazos múltiples. En el PP no se pueden hacer peor las cosas. En un momento en el que tienen los casos de Ábalos y de Cerdán, en un momento de apoyo mediático, que estén haciendo las cosas así... no salgo de mi asombro", ha proseguido Piqueras de forma inapelable.

"Todo me parece rocambolesco y, si no fuera por las 229 víctimas mortales, esto sería para pensar que estamos en un vodevil. Ahora, con la petición de baja médica, que no se ha sustanciado pero se sustanciará. ¿Para qué? Para ganar tiempo", ha desmontado Pedro Piqueras.

"Yo recuerdo un dicho que se decía en la Mancha y que le pega al PP o a Mazón: '¿Qué ha pasado con José? Se ha ahogado. ¿Qué se ha ahogado? Le convenía'. Pues bien, hoy estamos viendo que la política se hace en función de la conveniencia y la estrategia y que los ciudadanos es como si no pintáramos nada", ha rematado el periodista sin cortapisas.