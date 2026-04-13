Pedro Piqueras, 70 años, responde alto y claro a los "nostálgicos" del franquismo y puede levantar ampollas

Más de dos años después de su jubilación, Pedro Piqueras se ha sincerado en una reciente entrevista sobre cómo afronta esta nueva etapa, en la que además de colaborar en Radio Nacional ejerce como analista político y de actualidad en 'Mañaneros 360' de TVE. Y al ser preguntado por el resurgimiento del franquismo entre las nuevas generaciones, el periodista no se ha mordido la lengua para dictar sentencia.

"Siempre he sido yo mismo. Mi idea en la información ha sido contar lo que pasa, no tanto tratar de influir en la gente", ha aclarado el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco' en su última entrevista para El Español al ser preguntado sobre si goza de mayor "libertad editorial" en su etapa de jubilado. "He contado la actualidad, dañe a quien dañe o favorezca a quien favorezca", ha insistido el comunicador.

Pedro Piqueras contesta alto y claro a los "nostálgicos" de la dictadura: "Yo los mandaba un poco por allí"

Es por eso que cuando le han preguntado por la creciente nostalgia de los "tiempos de Franco" que continúa proliferando en nuestro país a medida que crece el nivel de crispación política, Pedro Piqueras se ha mostrado transparente. "Yo no le echo de menos, evidentemente. Si echas de menos ese tipo de vida es que eras un privilegiado entonces, ¿no? En el bando de los vencedores", ha sentenciado el periodista ante el citado medio.

"Pero vamos, que había gente que también venía de ese bando y no vivía bien. ¡Era una zona oscura de la vida…! Yo los mandaba un poco por ahí: mira, vas a pasar dos años ahora en el franquismo, y te vas a enterar de lo que vale un peine. Nada de colegios mixtos. Las mujeres eran un misterio…", ha continuado rememorando sobre los tiempos de la dictadura que las nuevas generaciones ignoran a la hora de pedir su regreso.

"Me recuerda a la película de Truffaut, 'La noche americana'. El pobrecito del protagonista le preguntaba a Jacqueline Bisset: ¿Tú crees que las mujeres son mágicas?. Cómo no íbamos a creer eso, si no sabíamos nada de ellas. Todos sufríamos el no conocernos, el no vernos como algo natural. Se ha avanzado mucho con la democracia, pero también con la Transición. Y con la Unión Europea", ha señalado Pedro Piqueras sobre el nulo papel de la mujer durante esta etapa.

A su vez, el colaborador de 'Mañaneros 360' no ha dudado tampoco en referirse a las críticas que el Gobierno está enfrentando en su enfrentamiento con Donald Trump. "En política exterior, Sánchez está dando un ejemplo notable. Si todos funcionaran como él, nos iría mejor. Puedes criticarlo por cuestiones internas si quieres, pero en el ámbito internacional ha mostrado firmeza. Me alegró no ver al presidente del Gobierno de mi país en esa mesa redonda en la Casa Blanca donde Trump les leía la cartilla a todos", ha subrayado el presentador.

"Yo creo que en Sánchez hay una convicción de que la mujer debe tener un papel importante", ha advertido también Pedro Piqueras al abordar los escándalos de corrupción del Gobierno central relacionados con prostitución. "Sus gobiernos han sido paritarios, y a pesar de escándalos recientes, como casos vinculados a los negocios prostitución de familiares, como el suegro, cosas muy feas, muy tapables, no se puede negar su impulso hacia la igualdad", ha apuntado el periodista.