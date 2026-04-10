La respuesta de Adela González a las críticas contra 'Mañaneros 360': "Yo me hago responsable de lo que digo yo"

Adela González no ha dudado en defenderse de las críticas que recibe por su labor al frente de 'Mañaneros 360' en TVE durante su paso por la tercera edición del Media Festival, que tuvo lugar este jueves en el Auditorio de Leganés. La compañera de Javier Ruiz se ha pronunciado de forma contundente sobre el escrutinio al que se somete a los trabajadores de la televisión pública y los efectos de la polarización en el periodismo.

Al ser preguntada si el constante señalamiento y las críticas que recibe afecta a su trabajo en el magacín de La 1, la periodista se ha mostrado tajante. "En absoluto. No. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Fin. Y lo hacemos bien, con rigor, como hay que hacerlo y más cuando estás en un medio público", ha comenzado advirtiendo la presentadora durante su intervención en este festival.

Adela González, sobre las críticas a 'Mañaneros 360': "Tienes que estar en tu sitio"

"Yo he trabajado en Euskal Telebista, he trabajado en Telemadrid y ahora estoy trabajando en TVE. Todo tiene que ser tan escrupuloso y tan medido que no puedes decir una cosa más alta que otra. Tienes que estar en tu sitio", ha insistido Adela González, reivindicando el rigor y la calidad periodística de 'Mañaneros 360'.

Ha sido entonces cuando ha lanzado una importante distinción en cuál es su función y el trabajo del que se responsabiliza dentro del magacín de La 1. "Yo siempre digo que, cuando miramos en el line news, yo no miro rótulos. Yo me hago responsable de lo que yo digo. Yo reviso el guion y me responsabilizo de lo que yo digo", ha asegurado la comunicadora. "Si en un rótulo viene una cosa desaforada, una palabra que esté desaforada, ahí no me responsabilizo", resolvía.

"Pero tiene que haber alguien que se responsabilice de ello. La presión está ahí siempre", ha reconocido Adela González, asegurando además que "el rigor es lo único que nos tiene que llevar por el camino" a la hora de presentar la información ante la audiencia. "Yo creo que la verdad es un antídoto contra la polarización. En tanto en cuanto tengas información veraz, en tanto en cuanto hagamos uso de lo que somos, un medio de comunicación… lo estaremos haciendo bien", ha explicado además.

En ese sentido, ha puesto en valor la importancia de la verificación y acudir a las fuentes adecuadas para consumir información. "Creo que si se va con la verdad por delante, si no se meten bolas y bulos y si la gente está informada, no tiene por qué haber polarización", ha señalado González como método combativo contra la proliferación de fake news y publicaciones sesgadas que alimentan la crispación actual.