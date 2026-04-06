Este lunes se ha vivido un momento de muchísima tensión en 'Mañaneros 360' con una conexión con el ex comisario Villarejo dirigiéndose a Javier Ruiz y el presentador desmontándole en directo dejando claro que tipo de persona es.

Todo se producía cuando una reportera de 'Mañaneros 360' se dirigía al ex comisario José Manuel Villarejo a su salida de los juzgados donde este lunes ha empezado el juicio de la Operación Kitchen que investiga a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy.

"En directo para 'Mañaneros 360' han pedido la imputación de María Dolores de Cospedal y su marido", le advertía la reportera. "¿Mañaneros eso de donde es?", le preguntaba entonces el ex comisario Villarejo. "De TVE, de Javier Ruiz", le contestaba la reportera. "Ahh de Javierito, mándale recuerdos", reaccionaba el ex comisario.

"Dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP como dice, eso es mentira. Y además Javierito con lo buenos amigos que hemos sido en el pasado parece mentira", le pedía Villarejo a Carla Acuña. "No, no, no, comisario no vamos a tener diálogo en directo, pero buenos amigos usted y yo no, ni nos conocemos, nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores. Se está equivocando usted, no nos conocemos usted y yo", le frenaba en seco Javier Ruiz desde el plató en clara alusión a la relación de Villarejo con Antonio García Ferreras o Ana Rosa Quintana.

"Usted intentó contactar conmigo, lo hizo a través de teléfono móvil cuando contamos una información sobre usted y no nos hemos tomado ni un café, no nos hemos visto en la vida", insistía Javier Ruiz. Aunque Villarejo le replicaba diciendo que si que se conocían.

Javier Ruiz dice 'basta' ante la acusación de Villarejo en pleno 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz le canta las cuarenta a Villarejo en 'Mañaneros 360'

Así, el ex comisario investigado por la Kitchen se dirigía de nuevo al presentador. "Lo de que no nos conocemos, que mala memoria, cuando estaba preocupado por que le hacía la competencia a Ferreras en la misma hora y me decía como le das información a Ferreras", soltaba.

Algo que provocaba el estallido de Javier Ruiz desde el plató. "Absolutamente falso, miente Villarejo, jamás hemos tenido esa conversación. Absolutamente falso. Es un embustero y que además trabaja para quién trabaja. Falso lo que está contando, absolutamente falso. Pero bueno contado todo esto y sin vendettas personales, comisario si usted ha trabajado para quién ha estado trabajando. ¿Cómo que por qué le das tanta información? Yo nunca he tenido esa conversación con usted pero todos somos conscientes de con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información y quién se la compraba sin chequearla por muy burda que fuera. Está siendo un día sorprendente", concluía Javier Ruiz.