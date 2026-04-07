Adela González vuelve a presentar 'Mañaneros 360' junto a Javier Ruiz tras desaparecer dos semanas

Tras casi dos semanas apartada de la televisión por "motivos personales", Adela González ha reaparecido en 'Mañaneros 360' este martes 7 de abril, retomando su tándem habitual con Javier Ruiz. Antes de arrancar la Semana Santa, la presentadora de La 1 anunció su baja con antelación con el fin de "evitar posibles titulares", dejando las riendas a otro conocido rostro del magacín, la periodista Miriam Moreno.

"Para evitar ciertos titulares os cuento que por motivos personales me ausentará un par de semanas de 'Mañaneros', ¡Feliz Semana Santa!", escribió la comunicadora en sus redes el lunes 23 de marzo, una semana antes de la pausa habitual que muchos presentadores realizan con motivo de la semana festiva. Y sin dar más detalles, la periodista se ha mantenido alejada de las cámaras y los focos hasta este martes, cuando se ha reencontrado con su compañero.

Adela González regresa a 'Mañaneros 360' y recupera su puesto junto a Javier Ruiz tras su ausencia

Ha sido cuando Silvia Intxaurrondo se preparaba para dar paso a 'Mañaneros 360' en la recta final de 'La hora de La 1' cuando la audiencia se ha reencontrado por primera vez con Adela González en semanas. "¿Qué tal? Muy buenos días", saludaba la presentadora a su compañera de cadena en doble pantalla y a los espectadores antes de que Javier Ruiz comenzase a desglosar los temas más destacados de la mañana como adelanto de lo que tratarían más tarde en la mesa de debate.

Durante su ausencia, Miriam Moreno, uno de los rostros históricos del formato desde su nacimiento en 2023, ha sido la encargada de ejercer como maestra de ceremonias del tramo de la emisión centrado en sucesos y actualidad que suele capitanear Adela. Ahora, tras su regreso, la periodista recupera su papel de prescriptora de información y copresentadora que ha ejercido desde sus inicios, compartiendo plató con Alberto Herrera y Jaime Cantizano en su primera etapa.

Por otro lado, Javier Ruiz mantiene intacto su cargo al frente de la otra mitad política de 'Mañaneros 360', siguiendo la actualidad al pie del cañón y sometiendo a debate las principales cuestiones de la jornada con el equipo de tertulianos del programa. Y aunque han arrancado la emisión juntos como de costumbre, Adela González no ha tardado en zambullirse en los principales sucesos de este martes.

Después de que su compañero utilizase la primera media hora de emisión para introducir el debate sobre el juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García por presunta trama de corrupción, la conductora del espacio de La 1 ha repasado el trágico incendio de un pub, un crimen en Orcasitas y la detención de un ciudadano por atentar contra sus vecinos con un hacha.